Arbeitsbedingte Augenverletzungen

Untersuchung durch den Arzt

Augenuntersuchung, einschließlich einer Spaltlampenuntersuchung

Bei Verdacht auf Frakturen oder röntgendichte Fremdkörper, Röntgenaufnahmen

Ärzte diagnostizieren eine arbeitsbedingte Augenverletzung, wie sie dies bei jedem anderen Augenproblem tun würden. Sie untersuchen das Auge, beobachten die Augenbewegungen und untersuchen das Auge mit einer Spaltlampe (wenn verfügbar) und/oder einem Ophthalmoskop. Wenn eine Verletzung schwerwiegend ist, insbesondere, wenn das Sehvermögen beeinträchtigt ist, überweist der Arzt den Patienten an einen Ophthalmologen (einen Facharzt für Augenheilkunde). Zu den schweren Verletzungen zählen:

Trübung oder Schädigung der Hornhaut

Risse (Lazerationen) in den Augenlidern

Orbitales Kompartmentsyndrom

Der Arzt fragt den Patienten, was genau er getan hat, als die Verletzung auftrat. Diese Informationen sind für eine korrekte Diagnose unerlässlich. Wenn zu den Tätigkeiten das Schleifen und Schneiden von Metall mit einem Hochgeschwindigkeitsrad, Bohrapparat oder Meißel gehören, können extrem kleine Metallfragmente (oder anderes Material) mit hoher Geschwindigkeit in die Luft projiziert werden. Wenn Arbeiter keinen geeigneten Augenschutz tragen, können diese Fragmente in den Augapfel eindringen. Die daraus resultierende Wunde kann während der Untersuchung schwer zu erkennen sein. Daher werden alle Augenverletzungen am Arbeitsplatz sofort mit einer Spaltlampe untersucht. Röntgenaufnahmen der Knochen rund um das Auge können helfen, metallische Fremdkörper im Augapfel, im Knochen und/oder in den Nebenhöhlen sowie Frakturen zu erkennen.

Wurde die Verletzung durch eine Chemikalie hervorgerufen, fragt der Arzt, welche Chemikalie verwendet wurde, wie hoch ihre Konzentration war und wie lange das Auge der Chemikalie ausgesetzt war. Diese Informationen sind erforderlich, um die geeignete Behandlung auszuwählen.

In der Regel wird auch der Augeninnendruck (Intraokulardruck) gemessen. Ein hoher Druck kann auf ein orbitales Kompartmentsyndrom hinweisen.

Die Augenlider werden auf Risse untersucht. Sind die Lider gerissen, wird der Patient zur operativen Reparatur an einen Facharzt überwiesen.