Jemand mit einem Hyphaema sollte so schnell wie möglich von einem Ophthalmologen (einem Arzt, der sich auf die Untersuchung und operative wie nicht operative Behandlung von Augenkrankheiten spezialisiert hat) untersucht werden. Manche Menschen mit schweren Blutungen oder Blutungsstörungen (die Nachblutungen wahrscheinlicher werden lassen) oder die Medikamente zur Vorbeugung oder Behandlung von Blutgerinnseln (Antikoagulanzien) einnehmen, müssen eventuell im Krankenhaus behandelt werden.

Zur Behandlung gehört in der Regel Bettruhe mit Hochstellung des Kopfendes des Betts, damit das Blut sich absetzen kann. Oft werden Augentropfen verabreicht, um die Pupille zu weiten (wie etwa Atropin) und die Entzündung und eine Vernarbung innerhalb des Auges so gering wie möglich zu halten (in der Regel mit Kortikosteroiden). Das Auge wird mit einem Schutzpflaster vor weiteren Schädigungen geschützt.

Ärzte messen den Druck im Auge in den ersten Tagen wenigstens einmal täglich. Diese Messung wird schmerzlos mit einem sogenannten Tonometer vorgenommen. Falls der Druck hoch ist, treten bei den Betroffenen Übelkeit, Augenschmerzen und ein reduziertes Sehvermögen auf. Ein Augenarzt kann Augentropfen verabreichen, die auch zur Behandlung eines Glaukoms (grüner Star) verwendet werden, um den Druck zu mindern. Aspirin und andere nichtsteroidale Antirheumatika, die Blutungen verursachen können, sollten aber nach Möglichkeit mehrere Wochen lang gemieden werden. Da ein Hyphäma das lebenslange Risiko ein Glaukom (grüner Star) zu bekommen erhöht, sollten Menschen, die ein Hyphäma erlitten haben, ihre Augen jedes Jahr untersuchen lassen.

Bei schwerer Blutung oder Nachblutungen kann ein Ophthalmologe Aminocaprinsäure oder Tranexamsäure verordnen, ein Medikament, das die Blutgerinnung beschleunigt. Selten muss das Blut, wenn wiederholte Blutungen den Druck im Auge erhöhen, chirurgisch abgelassen werden.