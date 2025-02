Allgemeine medizinische Untersuchungen

Die am häufigsten analysierten Flüssigkeiten sind

Blut

Urin

Flüssigkeit, die das Rückenmark und das Gehirn umgibt (Cerebrospinalflüssigkeit)

Gelenkflüssigkeit (Synovialflüssigkeit)

Laboruntersuchung Umfassendes Stoffwechselprofil (CMP)

Nicht so häufig werden Schweiß, Speichel und Flüssigkeiten aus dem Verdauungstrakt (z. B. Magensaft) analysiert. Manchmal kommen die untersuchten Flüssigkeiten nur bei einer bestimmten Krankheit vor: So sammelt sich beispielsweise bei einer Bauchwassersucht (Aszites) Flüssigkeit im Bauchraum an oder es sammelt sich Flüssigkeit zwischen der zweischichtigen Membran, das die Lungen und das Brustfell (Pleura) umgibt, was einen Pleuraerguss verursacht.