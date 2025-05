Ihre Nieren sind zwei bohnenförmige Organe, die Urin bilden. Sie sind in etwa so groß wie Ihre Faust und befinden sich im hinteren Teil Ihres Bauchraums in der Nähe Ihrer Wirbelsäule. Die Nieren sorgen für ein Gleichgewicht zwischen dem Flüssigkeits- und Mineralstoffspiegel im Körper und filtern Abbauprodukte aus Ihrem Blut.

Was ist eine chronische Nierenerkrankung? Eine chronische Erkrankung beginnt langsam und dauert über einen langen Zeitraum an. Man spricht also von einer chronischen Nierenerkrankung, wenn Ihre Nieren langsam Ihr Blut nicht mehr filtern (reinigen), Abbauprodukte entfernen und Urin bilden können. Ihre Nieren hören über mehrere Monate oder Jahre auf zu arbeiten. Einen plötzlichen Ausfall der Nierenfunktion bezeichnet man als akute Niereninsuffizienz. Wenn eine akute Niereninsuffizienz nicht abheilt, kann eine chronische Nierenerkrankung entstehen. Die chronische Nierenerkrankung wurde früher von Ärzten als chronische Niereninsuffizienz bezeichnet. Diese Bezeichnung wurde verwendet, damit es zu keinen Verwechslungen mit anderen langfristigen Nierenerkrankungen kam, bei denen es jedoch zu keinem Ausfall der Nierenfunktion kam. Diabetes und Bluthochdruck (Hypertonie) sind häufige Ursachen einer chronischen Nierenerkrankung, die zu einem Nierenversagen führen kann.

Die Symptome beginnen langsam und können nächtlichen Harndrang, Müdigkeit, Übelkeit, Juckreiz und Muskelkrämpfe umfassen.

Später kann es zu einem Ausbleiben des Harndrangs, Verwirrtheit und Atemproblemen kommen.

Ärzte stellen eine chronische Nierenerkrankung durch Blut- und Urintests fest.

Sie müssen eine spezielle Diät einhalten und Medikamente einnehmen. Häufig ist auch eine Dialyse erforderlich (dabei werden mithilfe einer Maschine Abbauprodukte und überschüssiges Wasser aus Ihrem Blut entfernt).

Bisweilen kann auch eine Nierentransplantation vorgenommen werden. Bei diesem chirurgischen Eingriff erhalten Sie eine neue Niere.

Wenn Sie nicht behandelt werden, kann eine chronische Nierenerkrankung zum Tod führen. Die Harnwege

Welche Komplikationen können bei einer chronischen Nierenerkrankung auftreten? Die chronische Nierenerkrankung kann zu vielen Problemen führen: Bluthochdruck

Herzinsuffizienz

Niedrige Blutzellzahl (Anämie)

Nervenschädigung, was zu Kribbeln und einer verminderten Empfindungsfähigkeit führt

Knochenschwäche

Wodurch wird eine chronische Nierenerkrankung verursacht? Diabetes

Bluthochdruck

Mindestens eine Niere verliert über kurze Zeit ihre Funktionsfähigkeit (akutes Niereninsuffizienz) und spricht nicht auf die Behandlung an

Blockade des Harnflusses

Bestimmte Erkrankungen, bei denen Ihr Immunsystem das körpereigene Gewebe angreift

Was sind die Symptome einer chronischen Nierenerkrankung? Die Symptome sind von der Schwere der Nierenerkrankung abhängig. Symptome einer leichten Nierenerkrankung: Häufiger nächtlicher Harndrang Symptome mittelschwerer Nierenprobleme: Müdigkeit, Schwächegefühl, Verwirrtheit und verminderte Aufmerksamkeit

Verminderter Appetit

Kurzatmigkeit

Übelkeit

Schlechter Geschmack im Mund Bei schweren Nierenproblemen können zudem folgende Symptome auftreten: Schwäche, Zucken, Krämpfe und Schmerzen in den Muskeln

Verlust der Empfindungsfähigkeit in bestimmten Körperteilen

Restless-Legs-Syndrom, bei dem es meist nachts zu Schmerzen oder anderen negativen Gefühlsempfindungen im Bein kommen kann, weswegen Sie dieses bewegen müssen

Schwierigkeiten beim Denken, Verwirrtheit und Krampfanfälle

Schwere Kurzatmigkeit

Bisweilen bleibt ein weißes Puder auf der Haut zurück, nachdem Sie geschwitzt haben

Juckreiz am ganzen Körper

Woran erkennt der Arzt eine chronische Nierenerkrankung? Vorgehensweise Ihres Arztes: Bluttests zur Messung von Anhäufungen von Abbauprodukten in Ihrem Blut

Urintests

Ultraschall zur Untersuchung Ihrer Nieren

Mitunter Entnahme eines kleinen Stücks Ihrer Nieren zur Untersuchung unter dem Mikroskop (Biopsie)