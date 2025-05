Behandlung der Ursache, einschließlich des Absetzens von verursachenden Medikamenten, sofern möglich

Bisweilen Medikamente zur Anregung der Speichelproduktion

Speichelersatz

Regelmäßige Mundhygiene und Zahnversorgung

Nach Möglichkeit wird die Ursache der Mundtrockenheit behandelt. Bei Menschen mit durch Medikamente bedingter Mundtrockenheit, deren aktuelle Medikamente nicht abgesetzt oder geändert werden können, sollten die Medikamente am Morgen und nicht am Abend eingenommen werden, da nächtliche Mundtrockenheit mit höherer Wahrscheinlichkeit zu Karies führt. Bei allen Medikamenten sollten leicht einzunehmende Rezepturen, bspw. in flüssiger Form, erwogen werden. Medikamente, die unter die Zunge gelegt werden, sollten vermieden werden. Menschen sollten Wasser trinken, bevor sie Kapseln und Tabletten schlucken oder Nitroglyzerin unter die Zunge legen. Dekongestiva und Antihistaminika sollten vermieden werden.