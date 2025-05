Zu den weniger häufigen Ursachen von Mundgeruch gehören:

Obwohl viele meinen, dass gastrointestinale Störungen Mundgeruch hervorrufen, ist dies nur selten der Fall, da die Speiseröhre (Ösophagus) normalerweise zusammengefaltet ist. Mundgeruch wird weder durch schlechte Verdauung hervorgerufen noch deutet er darauf hin, wie gut Verdauung oder Darm funktionieren. Aber in seltenen Fällen können sich in einer kleinen Tasche in der Speiseröhre (Zenker-Divertikel), die bei manchen Menschen bereits von Geburt an besteht, Nahrungsmittelpartikel ansammeln. Diese Partikel können sich zersetzen und einen fauligen Geruch erzeugen. Eine gastroösophageale Refluxkrankheit (GERD) und Magenkrebs können ebenfalls Mundgeruch verursachen.

Eingebildeter Mundgeruch wird als psychogene Halitosis (Pseudohalitosis) bezeichnet. Manche glauben, dass ihr Atem schlecht riecht, auch wenn dies gar nicht der Fall ist. Dieses Problem kann bei Personen auftreten, die dazu neigen, normale körperliche Empfindungen zu dramatisieren, oder die eine schwerwiegende geistige Störung wie etwa Schizophrenie haben. Manche Menschen mit obsessiven Gedanken fühlen sich schmutzig und glauben, dass ihr Atem schlecht riecht.