Einige Mikroorganismen, die Gastroenteritis verursachen
Mikroorganismen
Häufige Quellen
Symptome
Einsatz von antibiotischen/viralen Medikamenten
Astrovirus
Fäkal-orale Übertragung*
Leichter wässriger Durchfall
Erbrechen und Fieber
Die Symptome beginnen 3 bis 4 Tage nach der Infektion.
Dauert normalerweise 2 bis 7 Tage.
Ähnlich wie Rotavirus
Antibiotika und Virostatika werden nicht verabreicht.
Essen von verunreinigtem Fleisch (besonders halbgares Geflügel)
Trinken von verunreinigtem Wasser oder nicht pasteurisierter Milch
Gelegentlich Übertragung durch Hunde und Katzen mit Durchfall
Wässriger und manchmal blutiger Durchfall
Dauert normalerweise etwa 1 Woche.
Eine vorübergehende Lähmung (Guillain-Barré-Syndrom) oder Arthritis kann in den Wochen nach dem Abklingen der Infektion auftreten.
Antibiotika, die im Frühstadium der Erkrankung gegeben werden, können die Dauer der Symptome verkürzen (z. B. Azithromycin oder Ciprofloxazin).
Clostridioides difficile (C. diff)
Oft durch bakterielle Überbesiedelung mit Clostridioides difficile bei Personen nach Antibiotikaeinnahme
Durchfall von leicht lockerem Stuhl bis zu blutigem Durchfall
Beginn normalerweise 5 bis 10 Tage nach der ersten Einnahme des Antibiotikums, kann aber auch schon am ersten Tag oder erst 2 Monate später auftreten
Das für die Erkrankung ursächliche Antibiotikum wird abgesetzt.
Vancomycin oder Fidaxomicin wird oral gegeben.
Wenn Patienten Vancomycin und Fidaxomicin nicht vertragen, kann ihnen orales Metronidazol verabreicht werden.
Patienten können auch Probiotika als Kapseln zum Einnehmen oder Einläufe erhalten, um den Darm auf normale Weise mit Darmbakterien zu besiedeln.
Trinken von verunreinigtem Wasser oder Essen von verunreinigter Nahrung
Kontakt von Mensch zu Mensch
Exposition mit Schwimmbadwasser
Personen mit geschwächtem Immunsystem sind besonders empfänglich.
Wässriger Durchfall und manchmal krampfartige Bauchschmerzen, Übelkeit, Müdigkeit und Erbrechen
Dauert normalerweise 1 bis 2 Wochen.
Manchmal werden Medikamente gegen Parasiten gegeben (z. B. Nitazoxanid).
Essen oder Trinken von verunreinigter Nahrung oder Wasser
Oral-analer Geschlechtsverkehr mit einem infizierten Partner
Manchmal blutiger Durchfall, krampfartige Bauchschmerzen, Gewichtsverlust und Fieber während 1 bis 3 Wochen
Kann Infektionen in der Leber und anderen Organen verursachen.
Medikamente gegen Parasiten (z. B. Metronidazol oder Tinidazol und danach, Iodoquinol oder Paromomycin) werden verordnet.
Enterohämorrhagische Escherichia coli (meistens E. coliO157:H7)
Verzehr von kontaminierten Nahrungsmitteln, die nicht richtig zubereitet wurden, z. B. halbgares Hackfleisch, nicht pasteurisierte Milch oder Säfte oder unbehandeltes Wasser
Schwimmen in verunreinigten Schwimmbecken, Seen oder Wasserparks
Kontakt von Mensch zu Mensch
Anfassen von infizierten Tieren, danach den Finger in den Mund stecken
Plötzliche Bauchkrämpfe und wässriger Durchfall, der häufig innerhalb von 1 bis 3 Tagen blutig wird
Ein hämolytisch-urämisches Syndrom, das eine schwere Komplikation ist, kann auftreten.
Antibiotika werden nicht gegeben, denn sie erhöhen das Risiko eines hämolytisch-urämischen Syndroms.
Enterotoxigene Escherichia coli (verursachen Reisedurchfall)
Essen oder Trinken von verunreinigter Nahrung oder Wasser
Häufiger wässriger Durchfall, Übelkeit, Erbrechen, Bauchkrämpfe
Die Symptome beginnen 12 bis 72 Stunden nach der Aufnahme von verunreinigter Nahrung oder verunreinigtem Wasser.
Dauert normalerweise 3 bis 5 Tage.
Antibiotika (z. B. Ciprofloxazin oder Levofloxac) können die Dauer der Erkrankung verkürzen.
Kindern wird Azithromycin gegeben.
Trinken von verunreinigtem Wasser oder Essen von verunreinigter Nahrung
Kontakt von Mensch zu Mensch, besonders in Tagesstätten
Wässriger Durchfall, Übelkeit, Erbrechen und Appetitverlust
Die Symptome treten 1 bis 14 Tage (im Durchschnitt 7 Tage) nach der Infektion auf.
Eine eher längere Krankheit (dauert zwischen einigen Tagen bis zu mehreren Wochen) kann vorkommen, mit übelriechendem Stuhl, Blähungen, Gas, Müdigkeit und Gewichtsverlust.
Medikamente gegen Parasiten werden gegeben (z. B. Tinidazol, Metronidazol oder Nitazoxanid).
Darmadenovirus (enterisches Adenovirus)
Fäkal-orale Übertragung*
Atemtröpfchen
Häufiger wässriger Durchfall, dauert 1 bis 2 Wochen
Leichtes Erbrechen, beginnt 1 bis 2 Tage nach dem Einsetzen des Durchfalls
Fieber tritt bei 50 % der Personen auf.
Die Symptome beginnen 3 bis 10 Tage nach der Infektion.
Dauert normalerweise 10 Tage oder länger.
Antibiotika und Virostatika werden nicht verabreicht.
Essen oder Trinken von verunreinigter Nahrung oder Wasser
Kann sich durch fäkal-orale Übertragung* leicht von Mensch zu Mensch ausbreiten.
Häufiger wässriger Durchfall, insbesondere bei Erwachsenen
Erbrechen, vor allem bei Kindern
Magenkrämpfe, Fieber, Kopfschmerzen und allgemeine Schmerzen
Die Symptome beginnen 1 bis 2 Tage nach der Infektion.
Dauert normalerweise 1 bis 3 Tage.
Antibiotika und Virostatika werden nicht verabreicht.
Fäkal-orale Übertragung*
Häufiger wässriger Durchfall
Bei Kindern kann der Durchfall zu schwerer Dehydratation und sogar zum Tod führen.
Erbrechen
Fieber über 39 °C
Die Symptome beginnen 1 bis 3 Tage nach der Infektion.
Kann bei Säuglingen und Kleinkindern 5 bis 7 Tage lang anhalten.
Antibiotika und Virostatika werden nicht verabreicht.
Essen verunreinigter Nahrung
Kontakt mit Reptilien (zum Beispiel Leguane, Schlangen und Schildkröten), Vögeln oder Amphibien (zum Beispiel Frösche und Salamander)
Hohes Fieber, Erschöpfung, Bauchkrämpfe, Übelkeit, Erbrechen, blutiger oder nicht blutiger Durchfall
Die Symptome halten normalerweise 1 bis 4 Tage an.
Antibiotika werden in der Regel nicht verabreicht, außer bei Personen mit schwerer Erkrankung oder mit geschwächtem Immunsystem.
Kontakt von Mensch zu Mensch, insbesondere in Tagesstätten
Kann leicht oder schwerwiegend sein.
In leichten Fällen niedriges Fieber, wässriger Durchfall
In schweren Fällen hohes Fieber, Erschöpfung, starke Bauchkrämpfe, schmerzhafter Stuhlabgang mit Blut und Schleim
Bei Kindern kann der Durchfall zu schwerer Dehydratation und sogar zum Tod führen.
Bei Erwachsenen dauern die Symptome bei leichten Fällen gewöhnlich etwa 4 bis 8 Tage und bei schweren Fällen ohne Behandlung bis zu 3 bis 6 Wochen.
Bei den meisten Kindern klingen die Symptome in der zweiten Woche ab.
Bei leichten Infektionen ist der Einsatz von Antibiotika für ansonsten gesunde Erwachsene nicht zwingend erforderlich.
Antibiotika (z. B. Azithromycin und Ceftriaxon) werden Patienten verabreicht, die sehr jung oder sehr alt sind, ein geschwächtes Immunsystem oder eine mittelschwere bis schwere Infektion haben.
Staphylococcus aureus (siehe auch Lebensmittelvergiftung durch Staphylokokken)
Bacillus cereus
Essen von Nahrung, die mit Giftstoffen bakteriellen Ursprungs verunreinigt ist
Starke Übelkeit, Erbrechen und Durchfall
Die Symptome beginnen 30 Minuten bis 8 Stunden nach der Aufnahme von verunreinigter Nahrung und lassen innerhalb von 24 Stunden wieder nach.
Antibiotika werden nicht gegeben.
Essen oder Trinken von verunreinigter Nahrung oder Wasser
Schmerzloser, wässriger Durchfall und Erbrechen
Kann zu schwerem Flüssigkeitsverlust und Schock führen.
Antibiotika werden gegeben (z. B. Ciprofloxazin oder Doxycyclin).
Für Erwachsene stehen Impfungen zur Verfügung.
Andere Arten von Vibrio
Meeresfrüchte
Wässriger Durchfall, oft mit etwas Übelkeit oder Erbrechen
Antibiotika werden gegeben (z. B. Ciprofloxazin oder Doxycyclin).
*Die fäkal-orale Übertragung umfasst eine Infektion, die auftritt, wenn sich die Personen nach dem Berühren eines mit infiziertem Stuhl verunreinigten Objekts (wie Windeln oder Spielzeug) an ihren Mund fassen.