Behandlung von Hauterkrankungen

Übermäßige Feuchtigkeit in Bereichen in denen Haut an Haut reibt, führt zu Reizungen und Hautschäden (Mazeration), speziell in Körperfalten, in denen gewöhnlich eine wärmere und feuchtere Umgebung herrscht. Die am häufigsten betroffenen Stellen sind die Zehenzwischenräume, die Gesäßspalte, Achselhöhlen, Leisten, Falten unter der Brust und am Bauch. Diese warmen und feuchten Zonen sind ideale Brutstätten für Infektionen, insbesondere Pilze und Bakterien.

Die am häufigsten verwendeten austrocknenden Mittel sind Maisstärke und Talkumpuder. Diese Puder absorbieren Feuchtigkeit von der Hautoberfläche. Die meisten der zahlreichen Talkumzubereitungen unterscheiden sich nur in ihren Geruchsstoffen und in der Verpackung. Talkumpuder ist wirkungsvoller als Maisstärke, wird jedoch in Babypuder nicht mehr verwendet, weil es beim Einatmen Granulome (eine Art chronischer Entzündung) in der Lunge verursachen kann. Von der Anwendung von Talkumpuder im weiblichen Genitalbereich wird abgeraten, da Bedenken bezüglich eines möglichen Krebsrisikos bestehen. Maisstärke ist ein weiteres gutes austrocknendes Mittel, kann aber mitunter zu Pilzinfektionen führen. Manchmal sind extrem saugstarke (superabsorbierende) Puder erforderlich, um besonders feuchte Bereiche wie etwa in der Leistengegend oder in den Achselhöhlen zu trocknen.

Aluminiumsalzhaltige Lösungen sind austrocknende Mittel, die häufig in rezeptfreien Deodorants zu finden sind. Zur Behandlung von übermäßigem Schwitzen sind Aluminiumsalze in verschreibungspflichtigen Dosen erhältlich.

Adstringenzien sind flüssige austrocknende Mittel, die die Haut zusammenziehen. Die am häufigsten verwendete Adstringenzlösung ist die Aluminiumacetatlösung. Adstringenzien, die in der Regel als Verband oder in Form von Bädern angewendet werden, werden zur Behandlung von infektiösen Ekzemen, nässenden Hautläsionen und Druckgeschwüren verwendet. Die Zaubernuss ist ebenfalls ein beliebtes Adstringens, das rezeptfrei erhältlich ist.