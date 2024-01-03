Was ist eine Infektion?
Eine Infektion besteht darin, dass Mikroorganismen (Keime) einen Teil Ihres Körpers befallen und Sie krank machen.
Was sind Mikroorganismen?
Mikroorganismen sind winzige Lebewesen, die so klein sind, dass sie ohne Mikroskop nicht sichtbar sind. Es gibt viele verschiedene Arten von Mikroorganismen, unter anderem:
Bakterien, wie z. B. E. coli
Viren, wie z. B. das Rhinovirus, das eine Erkältung verursacht
Pilze, wie z. B. Hefepilze, die Hefepilzinfektionen verursachen
Parasiten, wie z. B. Läuse
Als „Keime“ werden verschiedene Arten von Mikroorganismen bezeichnet, die Krankheiten verursachen können.
Woher stammen Keime?
Keime sind fast überall verbreitet. Es gibt Tausende verschiedener Arten. Manche leben auf der Haut oder im Mund, im Darm und in den Genitalien (insbesondere in der Scheide). Andere Keime leben auf dem Boden oder im Wasser und können in Ihren Körper gelangen.
Machen alle Keime Menschen krank?
Viele Keime verursachen keine Infektion. Manche sind sogar hilfreich. Viele Keime, die auf Ihrer Haut oder in Ihrem Körper leben, sind normal und schaden Ihnen nicht. Diese werden als Ihre residente Flora bezeichnet.
Andere Keime leben normalerweise nicht in oder auf Ihrem Körper und können Sie krank machen. Beispiele hierfür sind das Hepatitisvirus oder das humane Immundefizienz-Virus (HIV).
Wie werden Infektionen übertragen?
Eine Infektion wird durch schädliche Keime verursacht, die in Ihren Körper gelangen. Sie können wie folgt in Ihren Körper eindringen:
Durch Nase oder Mund
Über Schnitte, Kratzer oder Bisse in der Haut
Durch sexuellen Kontakt mit einem infizierten Partner
Keime können in Ihren Mund gelangen, wenn Sie etwas essen oder trinken, das Keime enthält. Sie können auch in Nase oder Mund gelangen, wenn Sie etwas berühren, das mit Keimen kontaminiert ist, und dann Ihre Nase oder Ihren Mund berühren. Einige Keime (typischerweise Viren) werden mit Atemtröpfchen inhaliert, die entstehen, wenn eine infizierte Person in der Nähe hustet, niest, singt, Sport treibt oder spricht.
Wenn schädliche Keime in Ihren Körper gelangen, vermehren sie sich und machen Sie krank.
Manchmal gelangen die normalen Keime in Ihrem Körper an den falschen Ort. Zum Beispiel können die normalen Bakterien im Darm eine Infektion verursachen, wenn sie in die Blase oder in Ihren Blutkreislauf gelangen.
Wie verteidigt sich mein Körper gegen Infektionen?
Ihr Körper hat viele Möglichkeiten, um sich gegen Infektionen zu verteidigen:
Ihre Haut hält Keime ab.
Der Schleim in Nase, Rachen, Augen, Scheide und Darm spült Keime heraus und enthält Substanzen, die sie abtöten können.
Ihr Immunsystem bekämpft Keime in Ihrem Körper.
Fieber (erhöhte Körpertemperatur) tötet Keime ab.
Ihr Immunsystem erkennt schädliche Keime mithilfe der weißen Blutkörperchen. Einige weiße Blutkörperchen töten Keime direkt ab. Andere produzieren sogenannte Antikörper, die Keime abtöten.
Wer ist einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt?
Babys und sehr alte Menschen neigen eher zu Infektionen, da ihre körpereigenen Abwehrkräfte nicht so stark sind.
Weitere Faktoren, die das Infektionsrisiko erhöhen, sind unter anderem:
Krankheiten, die das Immunsystem schwächen, wie AIDS, Krebs oder Diabetes
Medikamente, die das Immunsystem beeinträchtigen, wie Kortikosteroide oder Chemotherapeutika gegen Krebs
Medizintechnische Geräte im Körper, wie Venenkatheter, Katheter zur Harnableitung, Beatmungsschläuche in der Luftröhre oder künstliche Gelenke
Strahlentherapie bei Krebs
Was sind die Symptome einer Infektion?
Die Symptome sind von Folgendem abhängig:
Wo sich die Infektion in Ihrem Körper befindet
Welche Art von Keim die Infektion verursacht hat
Ob nur ein kleiner Bereich oder der Großteil Ihres Körpers betroffen ist
Infektionen in nur einem Teil des Körpers verursachen in der Regel Schmerzen und lokale Symptome. So kann zum Beispiel eine Lungenentzündung (Pneumonie) Schmerzen im Brustkorb und Husten verursachen. Eine Infektion des Gehirns verursacht Kopfschmerzen. Eine Infektion unter der Haut (Hautabszess) kann anschwellen, sich röten und Schmerzen verursachen.
Infektionen, die einen Großteil Ihres Körpers betreffen, können viele unterschiedliche Symptome verursachen. Zu den häufigen allgemeinen Symptomen gehören Folgende:
Gefühl von Schwäche und Müdigkeit
Appetitlosigkeit
Schmerzen am ganzen Körper
Wenn Sie eine Infektion haben, die über einen längeren Zeitraum nicht behandelt wird, können Sie an Gewicht verlieren.
Wie erkennt der Arzt eine Infektion?
Der Arzt vermutet eine Infektion auf Grundlage der Symptome. In der Regel werden bei einem Verdacht auf häufige Infektionen wie Erkältungen und Hautinfektionen keine Tests durchgeführt. Bei anderen Infektionen wird häufig eine Probe im Labor auf Keime untersucht. Je nachdem, wo die Infektion zu sein scheint, können folgende Proben entnommen und untersucht werden:
Blut
Urin
Sputum (ausgehusteter Schleim)
Abstriche aus Rachen, Penis oder Scheide
Wie werden Infektionen behandelt?
Ihr Körper kann manche Infektionen von selbst bekämpfen.
Bei anderen Infektionen werden Sie mit Medikamenten behandelt, um die Keime abzutöten. Antibiotika wie Penicillin sind Medikamente, die Bakterien abtöten.
Wenn Sie eine schwere Infektion haben, müssen Sie möglicherweise ins Krankenhaus.
Wie kann ich einer Infektion vorbeugen?
Maßnahmen zur Vorbeugung von Infektionen:
Waschen Sie sich häufig die Hände, besonders wenn Sie mit Nahrungsmitteln umgehen oder viel Kontakt mit Menschen haben
Lassen Sie sich vom Arzt beraten, welche Impfungen für Sie notwendig sind