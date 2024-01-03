Eine Infektion wird durch schädliche Keime verursacht, die in Ihren Körper gelangen. Sie können wie folgt in Ihren Körper eindringen:

Durch Nase oder Mund

Über Schnitte, Kratzer oder Bisse in der Haut

Durch sexuellen Kontakt mit einem infizierten Partner

Keime können in Ihren Mund gelangen, wenn Sie etwas essen oder trinken, das Keime enthält. Sie können auch in Nase oder Mund gelangen, wenn Sie etwas berühren, das mit Keimen kontaminiert ist, und dann Ihre Nase oder Ihren Mund berühren. Einige Keime (typischerweise Viren) werden mit Atemtröpfchen inhaliert, die entstehen, wenn eine infizierte Person in der Nähe hustet, niest, singt, Sport treibt oder spricht.

Wenn schädliche Keime in Ihren Körper gelangen, vermehren sie sich und machen Sie krank.

Manchmal gelangen die normalen Keime in Ihrem Körper an den falschen Ort. Zum Beispiel können die normalen Bakterien im Darm eine Infektion verursachen, wenn sie in die Blase oder in Ihren Blutkreislauf gelangen.