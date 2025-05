Wenn Sie aufgrund einer E.-coli-Infektion in Ihrem Darm unter Reisedurchfall leiden, wird Ihnen Ihr Arzt folgende Anweisungen geben:

Viel trinken

Einnahme eines Arzneimittels, das den Durchfall verlangsamt

Einnahme von Antibiotika bei sehr starkem Durchfall

Ihr Arzt wird Ihnen keine Antibiotika verschreiben, wenn Ihr Durchfall blutig ist.

Wenn Sie unter einer E.-coli-Infektion in Ihrer Blase, in Ihren Harnwegen oder an anderer Stelle in Ihrem Körper leiden, wird Ihnen Ihr Arzt folgende Anweisung geben: