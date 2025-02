Viele Erkrankungen können Fieber verursachen.

Die häufigsten Ursachen sind:

Weniger häufig kann Fieber auch durch Folgendes ausgelöst werden:

Krebs

Entzündliche Erkrankungen (z. B. rheumatoide Arthritis)

Wenn Krebs oder eine Entzündung die Ursache ist, dauert das Fieber in der Regel über längere Zeit an. Es kann konstant sein oder an- und wieder abschwellen.

Bei älteren Menschen ist die Fieberursache in der Regel eine bakterielle Infektion, die häufig in der Lunge, in den Harnwegen, auf der Haut oder in anderen Weichgeweben zu finden ist. Bei älteren Menschen verursachen Infektionen jedoch nicht immer Fieber.