Was ist eine Candidose?

Die Candidose ist eine Infektionskrankheit durch Pilze der Gattung Candida. Die Candidose wird in der Regel als Pilzinfektion bezeichnet. Candida-Pilze leben in der Regel in geringer Anzahl auf dem Körper, ohne Symptome zu verursachen. Manchmal kann es jedoch zu einer Überwucherung oder Infektion kommen.