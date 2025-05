Schädliche Bakterien können auf unterschiedliche Weise in Ihren Körper gelangen. Sie können:

Lebensmittel essen oder trinken, die mit Bakterien verunreinigt sind

Luft einatmen, die Bakterien enthält

etwas anfassen, das mit Bakterien verunreinigt ist, und dann Ihren Mund, Ihre Nase oder Ihre Augen berühren

sich einen Schnitt, Kratzer oder Verbrennungen zuziehen, durch die Bakterien in die Haut gelangen

Einige schädliche Bakterien, wie solche, die Tetanus verursachen, stammen aus der Umwelt. Die meisten schädlichen Bakterien stammen jedoch von Menschen oder manchmal von Tieren, die eine Infektion aufweisen.

Manchmal gelangen die normalen Bakterien in Ihrem Körper an den falschen Ort. Zum Beispiel können die normalen Bakterien im Darm eine Infektion verursachen, wenn sie in die Blase oder den Blutkreislauf gelangen.