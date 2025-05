Patienten mit Tetanus werden im Krankenhaus versorgt. Die Ärzte reinigen sämtliche Schnitte oder Wunden und entfernen abgestorbenes Hautgewebe. Behandelt wird Tetanus wie folgt:

Antibiotika über eine Infusion in die Vene

Eine Spritze mit Medikamenten zur Linderung der Muskelkrämpfe

Tetanusimpfung, wenn diese noch nie vorgenommen oder in den letzten 10 Jahren keine Auffrischimpfung durchgeführt wurde

Medikamente gegen Schmerzen und Angstzustände

Wenn Sie nicht atmen können, führt der Arzt einen Beatmungsschlauch in Ihren Hals ein und schließt Sie an ein Beatmungsgerät an. Wenn Sie nicht schlucken können, erhalten Sie Nahrung und Flüssigkeiten über eine Infusion in Ihre Vene.