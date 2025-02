Wie wird die ALL behandelt?

ALL wird mit einer Chemotherapie behandelt. Eine Chemotherapie, oftmals als „Chemo“ bezeichnet, besteht aus einem oder mehreren starken Medikamenten zum Abtöten der Krebszellen. Oft werden andere Medikamenten- und Behandlungsarten zusammen mit einer Chemotherapie angewendet. Das Ziel ist die Heilung des Patienten. Wenn der Patient geheilt ist, dann befinden sich keine Krebszellen mehr in seinem Körper. Ist eine Heilung nicht möglich, dann ist das Ziel, die Anzahl der Krebszellen zu verringern und so lange wie möglich niedrig zu halten.

Die Patienten werden ggf. durch eine Chemotherapie erst krank, bevor es ihnen besser geht. Die Medikamente können:

die Wahrscheinlichkeit einer Infektion erhöhen,

dazu führen, dass eine Bluttransfusion notwendig ist,

zu Erbrechen, Gefühl von Schwäche und Müdigkeit sowie Haarausfall führen.

Die ALL-Behandlung umfasst 3 Stufen:

Induktion

Konsolidierung

Erhaltung

Die Induktion beinhaltet die Verabreichung mehrerer starker Chemotherapiemedikamente. Das Ziel der Induktion ist es, die meisten oder alle Krebszellen zu vernichten (eine sogenannte Remission zu erreichen).

Während der Induktion erhalten die Betroffenen ggf. auch eine Behandlung, um die Krebszellen im Gehirn zu vernichten:

Chemotherapeutika in der Rückenmarksflüssigkeit (der Flüssigkeit, die das Gehirn und das Rückenmark umgibt)

Strahlentherapie des Gehirns

Die Konsolidierung umfasst die Verabreichung verschiedener Chemotherapiemedikamente über einen Zeitraum von ein paar Monaten, um zu verhindern, dass die Leukämie zurückkommt. Der Arzt kann auch Folgendes durchführen:

Stammzellbehandlung, falls erforderlich

Die Erhaltung umfasst die Verabreichung:

Einer Chemotherapie für 2 bis 3 Jahre, manchmal in geringen Mengen