Bei der Chemotherapie werden Arzneimittel verwendet, die Krebszellen zerstören. Die Wirkungsweise der Chemotherapie besteht in der Blockade des Zellwachstums. Da jedoch sämtliche Zellen im Körper ein Wachstum verzeichnen, schädigen Chemotherapeutika die gesunden Zellen und verursachen somit Nebenwirkungen. Nicht alle Arzneimittel zur Krebsbehandlung werden als Chemotherapie betrachtet, so etwa stellt Immuntherapie eine andere Behandlungsoption dar.

Die Chemotherapie ist nicht bei allen Krebsarten wirksam.

Es sind zahlreiche unterschiedliche Chemotherapeutika vorhanden. Ihre Anwendung wird in Abhängigkeit von der Krebsart bestimmt.

Die meisten Chemotherapeutika werden über eine Vene (intravenös) verabreicht.

Es können mehrere Chemotherapeutika gleichzeitig verabreicht oder mit weiteren Krebsbehandlungen, wie etwa Operation oder Strahlentherapie, kombiniert werden.

Zur Linderung von Nebenwirkungen einer Chemotherapie können andere Medikamente verordnet werden.

Gelegentlich werden die Krebszellen gegen ein für einen gewissen Zeitraum angewendetes Chemotherapeutikum resistent. Dabei zerstört die Chemotherapie die Krebszellen nicht mehr. In diesem Fall wird möglicherweise die Anwendung eines weiteren Medikaments versucht.