Die Gentherapie wird außerdem in der Transplantationschirurgie experimentell untersucht. Die Gene des transplantierten Organs werden so verändert, dass sie besser zu den Genen des Empfängers passen, was dazu führen soll, dass der Empfänger das neue Organ mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit abstößt. Daher ist es ggf. nicht erforderlich, dass der Empfänger Arzneimittel bekommt, die das Immunsystem unterdrücken, was zu schweren Nebenwirkungen führen kann. Diese Behandlung ist in der Regel jedoch bisher nicht erfolgreich.