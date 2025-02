Infektion mit dem humanen Papillomavirus (HPV)

Krebsvorstufe (intraepitheliale Neoplasie) oder Krebs: Andere HPV-Typen, insbesondere die Typen 16 und 18, infizieren den anogenitalen Bereich (den After und die Geschlechtsorgane), aber sie verursachen keine leicht sichtbaren Warzen. Sie können Zellen infizieren und dort Veränderungen herbeiführen, die dann zur Krebsvorstufe (präkanzerös) oder bösartig werden. Im anogenitalen Bereich treten diese Veränderungen am häufigsten im Gebärmutterhals, in der Vulva oder im After und seltener in der Harnröhre oder am Penis auf. Viele Formen von Rachenkrebs werden ebenfalls durch HPV verursacht. Die weniger sichtbaren Warzen, die zu Krebsvorstufen oder Krebs führen können, verursachen in der Regel keine Symptome. Menschen mit einem geschwächten Immunsystem (Immunsuppression), z. B. mit einer Infektion mit dem humanen Immundefizienzvirus (HIV), tragen ein erhöhtes Risiko, an HPV-bedingten Krebserkrankungen zu erkranken.