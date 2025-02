Gonorrhö (Tripper)

Gewöhnlich verursacht Gonorrhö nur Symptome an den Stellen der Erstinfektion, meist an Gebärmutterhals, Penis, Harnröhre oder Rachen. Bei einigen Menschen verbreitet sich die Infektion durch die Blutbahn zu anderen Körperteilen, insbesondere zur Haut und/oder zu den Gelenken.

Manche Männer (ungefähr 25 Prozent) haben nur minimale Symptome. Die Symptome beginnen etwa 2 bis 14 Tage nach der Infektion. Männer entwickeln leichte Beschwerden in der Harnröhre (der Röhre, über die der Urin von der Blase aus dem Körper gelangt). Anschließend folgen wenige Stunden später leichte bis starke Schmerzen beim Wasserlassen, ein gelb-grünlicher, eitriger Ausfluss aus dem Penis und häufiger Harndrang. Die Öffnung an der Spitze des Penis kann sich röten und anschwellen. Das Bakterium breitet sich manchmal bis zu den Nebenhoden (Epididymis) aus (die spiralförmigen Röhren an den Hoden), sodass das Skrotum anschwillt und druckempfindlich wird.

Manche Frauen (ungefähr 10 bis 20 Prozent) haben minimale oder keine Symptome. Darum kann Gonorrhö nur im Rahmen eines Routine-Screenings, oder nachdem der Partner mit einer Infektion diagnostiziert wurde, festgestellt werden. Symptome beginnen typischerweise frühestens 10 Tage nach der Infektion. Manche Frauen entwickeln nur leichte Beschwerden im Genitalbereich und haben einen gelben oder grünen Scheidenausfluss. Andere Frauen haben jedoch schwerwiegendere Symptome wie häufigen Harndrang oder Schmerzen beim Wasserlassen. Dazu kommt es, wenn auch die Harnröhre infiziert ist.

Die Infektion kann sich bis in den Fortpflanzungsapparat ausbreiten und die Eileiter, welche die Eierstöcke mit der Gebärmutter verbinden, und manchmal auch benachbartes Gewebe der Eierstöcke infizieren. Bei manchen Frauen entzündet sich auch das Bauchfell (Peritoneum) und verursacht eine Bauchfellentzündung, Diese Infektionen werden als Beckenentzündung (pelvic inflammatory disease, PID) bezeichnet. Sie verursachen starke Unterleibsschmerzen und manchmal Fieber. Mitunter konzentriert sich die Infektion auf den Bereich rund um die Leber im oberen rechten Bauchraum und ruft Schmerzen, Fieber und Erbrechen hervor (so genanntes Fitz-Hugh-Curtis-Syndrom).

Analverkehr mit einem infizierten Partner kann zu Gonorrhö im Mastdarm (Rektum) führen (Proktitis). Diese Infektion verursacht in der Regel keine Symptome, jedoch können Stuhlgänge schmerzhaft sein. Andere Symptome sind Verstopfung, Jucken, Bluten und Ausfluss aus dem Rektum. Die Region um den Anus kann rot und rau werden, und der Stuhl kann mit Schleim und Eiter bedeckt sein. Wenn ein Arzt das Rektum mit einem Standardtubus (Anoskop) untersucht, kann Schleim und Eiter auf den Rektumwänden sichtbar sein.

Oralsex mit einem infizierten Partner kann zu Gonorrhö im Rachen führen (Gonokokken-Pharyngitis). Bei diesen Infektionen entwickeln sich in der Regel keine Symptome, jedoch können dabei Halsschmerzen auftreten.

Falls die Augen mit infizierter Flüssigkeit in Kontakt kommen, kann sich eine Gonokokken-Konjunktivitis entwickeln, bei der die Augenlider anschwellen und eitriger Ausfluss aus den Augen austritt. Bei Erwachsenen ist häufig nur ein Auge betroffen. Neugeborene haben die Infektion normalerweise in beiden Augen. Wenn die Infektion nicht im Frühstadium behandelt wird, kann sie zur Erblindung führen.

In seltenen Fällen tritt eine disseminierte Gonokokken-Infektion (Arthritis-Dermatitis-Syndrom) auf. Diese kommt vor, wenn sich die Infektion durch die Blutbahn in andere Körperteile, insbesondere in die Haut und die Gelenke, und in seltenen Fällen sogar bis hin zum Herzen ausbreitet. Die Gelenke schwellen an, werden druckempfindlich und extrem schmerzhaft, und die Bewegungsfähigkeit ist eingeschränkt. Die Haut über den infizierten Gelenken kann warm und rot sein. Die Patienten bekommen üblicherweise Fieber, fühlen sich allgemein krank und entwickeln Gelenkschmerzen (aufgrund einer Arthritis) in einem oder mehreren Gelenken. Auf der Haut, meist an den Armen und Beinen, können kleine rote Flecken auftreten. Diese Flecken sind leicht schmerzhaft und unter Umständen mit Eiter gefüllt. Gelenk-, Blut- und Herzinfektionen können behandelt werden, aber das Abklingen der Arthritis kann sehr langsam vonstattengehen.

Disseminierte Gonokokkeninfektion mit Befall der Haut Bild Bild mit freundlicher Genehmigung von Dr. S. E. Thompson und J. Pledger über die Public Health Image Library der Centers for Disease Control and Prevention.

Septische Gonokokken-Arthritis ist eine Form der disseminierten Gonokokkeninfektion, die eine schmerzhafte Arthritis verursacht. In der Regel werden dabei eines oder zwei große Gelenke, wie z. B. Knie, Knöchel, Handgelenke oder Ellenbogen, befallen. Die Symptome treten häufig plötzlich auf. Üblicherweise entwickelt sich Fieber. Die infizierten Gelenke sind schmerzhaft und geschwollen; die Bewegungen sind eingeschränkt. Die Haut über den infizierten Gelenken kann warm und rot sein.

Bei Kindern ist Gonorrhö in der Regel ein Zeichen für sexuellen Missbrauch. Bei Mädchen kann die Genitalregion (Vulva) gereizt, rot und geschwollen sein, und sie können vaginalen Ausfluss haben. Wenn die Harnröhre infiziert ist, können Kinder, hauptsächlich Knaben, Schmerzen beim Wasserlassen haben.