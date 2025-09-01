Einführung in extraintestinale Protozoen

Protozoen sind eine Art Parasiten. Sie stellen eine vielfältige Gruppe von mikroskopisch kleinen, einzelligen Organismen dar. Manche Protozoen benötigen einen menschlichen oder tierischen Wirt, um zu überleben. Andere werden als „freilebende Amöben“ bezeichnet, da sie zwar Parasiten sind, aber in der Erde oder im Wasser leben und keinen menschlichen oder tierischen Wirt benötigen (siehe Einführung in freilebende Amöben).

Insekten, die Träger von krankheitserregenden Parasiten sind und diese auf den Menschen übertragen können, werden als Vektoren bezeichnet. Infizierte weibliche Stechmücken sind zum Beispiel Vektoren, die Parasiten übertragen, die Malaria verursachen, und infizierte Tsetse-Fliegen sind die Vektoren, die Parasiten übertragen, welche die afrikanische Schlafkrankheit verursachen.

Protozoen können Infektionen in verschiedenen Organen des menschlichen Wirtskörpers verursachen, aber extraintestinale Protozoen werden als solche bezeichnet, weil sie Infektionen nur in Bereichen außerhalb des Darms verursachen, wie Blut, Leber, Lunge, Gehirn, Haut und dem Gewebe unter der Haut. Diese Infektionen verursachen verschiedene Symptome und Komplikationen.

Zu den Infektionen mit extraintestinalen Protozoen gehören Folgende:

(Siehe auch Überblick über Parasiteninfektionen.)