University of Virginia School of Medicine

Babesiose ist eine Infektion der roten Blutkörperchen, die von den Protozoen Babesia verursacht wird.

Babesiose wird von derselben Art von Zecken (Ixodidae) übertragen, die auch die Lyme-Borreliose überträgt.

Eine Babesiose kann Fieber, Kopfschmerzen, Schmerzen am ganzen Körper und Ermüdung verursachen.

Zur Diagnose der Babesiose untersucht der Arzt eine Blutprobe unter dem Mikroskop und sucht die Protozoen oder führt Bluttests durch.

Die meisten Menschen, die ansonsten gesund sind, müssen nicht behandelt werden, aber wenn sich Symptome einstellen, wird den Betroffenen in der Regel eine Kombination von Medikamenten verabreicht.

Vorbeugende Maßnahmen gegen Zeckenbisse tragen auch zur Vorbeugung von Babesiose bei.

(Siehe auch Überblick über Parasiteninfektionen.)

Babesien sind Protozoen (infektiöse Einzeller), die in roten Blutkörperchen leben und diese letztlich zerstören. Babesiose wird von derselben Art von Zecken (Familie der Ixodidae) übertragen, die auch die Lyme-Borreliose überträgt. Diese Zecken können mit Protozoen infiziert sein, die eine Babesiose hervorrufen, aber auch mit Bakterien, welche die Lyme-Borreliose oder andere durch Zecken übertragene Erkrankungen wie die Anaplasmose oder Rückfallfieber auslösen, oder mit dem Virus, das eine Gehirnentzündung (Enzephalitis) auslöst.

Die Babesiose kommt häufig bei Tieren vor, ist aber relativ unüblich beim Menschen. Im Jahr 2019 gab es 2418 gemeldete Fälle von Babesiose in den USA, in denen die Zecken bekanntermaßen vorkommen (siehe Centers for Disease Control and Prevention: Babesiosis Data & Statistics). Babesia microti infiziert Menschen auf den vorgelagerten Inseln oder in der Küstenregion von Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York (einschließlich Long Island und Shelter Island) und New Jersey. Es sind auch Erkrankungsfälle aus Wisconsin und Minnesota bekannt. In Missouri, Washington und Kalifornien sowie in anderen Regionen der Welt sind es andere Babesia-Arten, die Infektionen verursachen.

Symptome von Babesiose Manche Menschen mit Babesiose, speziell gesunde Menschen, die jünger als 40 Jahre alt sind, haben keine merklichen Symptome. Säuglinge weisen eine leichte bis schwere Erkrankung auf. Die Symptome einer Babesiose treten normalerweise etwa 1 bis 2 Wochen nach einem Zeckenbiss auf. Betroffene leiden möglicherweise an Fieber, Kopfschmerzen, Muskel- und Gelenkschmerzen sowie Erschöpfung. Bei gesunden Menschen klingen die Symptome normalerweise nach einer Woche ab. Der Zerfall der roten Blutkörperchen (Hämolyse) kann in schweren Fällen zu einer Anämie (hämolytische Anämie) und Gelbsucht (die Haut und das Weiß im Auge verfärben sich gelb) führen. Die Leber und die Milz vergrößern sich oft. Das Risiko einer schweren Erkrankung mit Todesfolge ist am höchsten für Menschen, deren Milz entfernt wurde, oder die Medikamente einnehmen oder Erkrankungen haben, die das Immunsystem schwächen (insbesondere AIDS). Bei diesen Menschen können die Symptome der Babesiose einer Falciparum-Malaria ähneln (z. B. hohes Fieber, Anämie, dunkler Urin, Gelbsucht und Nierenversagen).

Diagnose von Babesiose Untersuchung einer Blutprobe

Bluttests Der Arzt vermutet eine Babesiose bei Patienten, die typische Symptome und eine hämolytische Anämie aufweisen und in Gegenden leben oder Gegenden bereist haben, in denen diese Infektion verbreitet ist. Viele Menschen erinnern sich nicht daran, von einer Zecke gebissen worden zu sein. Zur Diagnose einer Babesiose untersucht der Arzt normalerweise eine Blutprobe unter dem Mikroskop auf Babesien. Zur besseren Identifizierung der Protozoen kann die Blutprobe auf Erbgut (DNS) der Babesien oder auf Antikörper gegen Babesien getestet werden. (Antikörper sind Proteine, die vom körpereigenen Immunsystem produziert werden, um dem Körper zu helfen, sich gegen Angreifer wie Parasiten zu verteidigen).

Behandlung von Babesiose Atovaquon plus Azithromycin oder Chinin plus Clindamycin, wenn eine Behandlung erforderlich ist Normalerweise ist für eine leichte Babesiose bei gesunden Menschen mit einer funktionierenden Milz keine Behandlung notwendig, da diese Infektion typischerweise von selbst verschwindet. Menschen mit Symptomen werden in der Regel mit Atovaquon (einem Medikament zur Behandlung von Protozoen-Infektionen) plus Azithromycin (einem Antibiotikum) behandelt. Chinin (zur Behandlung von Malaria) plus Clindamycin (ein Antibiotikum) wird zur Behandlung schwerer Erkrankungen eingesetzt. Atovaquon plus Azithromycin hat weniger Nebenwirkungen und ist bei Betroffenen mit leichter bis mittelschwerer Babesiose genauso wirksam wie Chinin plus Clindamycin.

Vorbeugung gegen Babesiose In Regionen, wo Zecken verbreitet sind, können Menschen das Risiko einer Babesiose einschränken, indem sie Vorsichtsmaßnahmen gegen Zeckenbisse treffen. Die Wahrscheinlichkeit, von einer Zecke befallen oder gebissen zu werden, lässt sich durch folgende Maßnahmen verringern: Bei Spaziergängen in Waldgebieten auf Wegen oder Pfaden bleiben

In der Mitte der Pfade laufen, um Berührungen von Büschen und Gras zu vermeiden

Sich nicht auf den Boden oder auf Steinmauern setzen

Langärmlige Hemden tragen

Lange Hosen tragen und die Hosenbeine in Stiefel oder Strümpfe stecken

Helle Kleidung tragen, sodass Zecken besser erkannt werden können

Ein Insektenschutzmittel, das Diethyltoluamid (DEET) enthält, auf die Haut auftragen

Ein Insektenschutzmittel, das Permethrin enthält, auf die Kleidung auftragen oder mit Permethrin vorbehandelte Kleidung tragen Um eine Zecke zu entfernen, wird das Tier mit einer feinspitzigen Pinzette am Kopf oder den Mundwerkzeugen gepackt, direkt dort, wo es sich in der Haut festgebissen hat, und dann langsam herausgezogen. Die Zecke sollte nicht am Körper erfasst oder gequetscht werden. Es sollten weder Vaseline noch Alkohol, brennende Streichhölzer oder andere Reizstoffe verwendet werden. Wussten Sie ... Menschen, die eine Babesiose hatten, sollten kein Blut bzw. wahrscheinlich auch keine Organe spenden, um eine Übertragung zu vermeiden. In den Vereinigten Staaten werden Blut- und Organspender in Bundesstaaten, in denen die Inzidenz einer Infektion relativ hoch ist, nun einer entsprechenden Voruntersuchung unterzogen. Zecken Hirschzecke Bild Bild mit freundlicher Genehmigung von James Gathany über die Public Health Image Library der Centers for Disease Control and Prevention.