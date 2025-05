Auf Clostridioides (früher Clostridium) difficile zurückzuführende Colitis

Bei der auf C. difficile zurückzuführenden Colitis rufen bakterielle Toxine eine Entzündung des Kolons (Colitis) hervor, und zwar in der Regel nach der Einnahme von Antibiotika zur Behandlung einer Infektion. Viele Antibiotika verändern das Gleichgewicht zwischen den Arten und der Menge der Bakterien, die im Darm leben. Daher können bestimmte krankheitsverursachende Bakterien wie C. difficile überhand nehmen und die harmlosen Bakterien verdrängen, die normalerweise im Darm leben. C. difficile ist die häufigste Ursache einer Colitis, die sich nach der Einnahme von Antibiotika entwickelt.

Wenn C.-difficile-Bakterien überhand nehmen, setzen sie Toxine frei, die Durchfall, Colitis und die Bildung abnormaler Membranen (Pseudomembranen) im Dickdarm verursachen.

Bei einigen Krankenhaus-Epidemien wurde ein tödlicherer C.-difficile-Stamm identifiziert. Dieser Stamm produziert deutlich mehr Giftstoffe, der Erkrankungsverlauf ist schwerwiegender mit höherer Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls, die Erkrankung ist leichter übertragbar und sie spricht nicht so gut auf Antibiotika an.

Fast jedes Antibiotikum kann diese Erkrankung verursachen, aber Clindamycin, Penicilline (wie Ampicillin und Amoxicillin), Cephalosporine (wie Ceftriaxon) und Fluorchinolone (wie Levofloxin und Ciprofloxacin) sind am häufigsten beteiligt. Eine auf C. difficile zurückzuführende Colitis kann auch nach sehr kurzen Antibiotikazyklen auftreten. Eine auf C. difficile zurückzuführende Colitis kann sich auch an die Anwendung bestimmter Chemotherapeutika gegen Krebserkrankungen anschließen.

Am häufigsten tritt eine Infektion mit C. difficile auf, wenn ein Antibiotikum geschluckt wird, sie kann aber auch vorkommen, wenn Antibiotika in einen Muskel gespritzt oder über eine Vene (intravenös) verabreicht werden.

Das Risiko, eine auf C. difficile zurückzuführende Colitis zu entwickeln, nimmt mit dem Alter ebenso zu wie das Risiko eines schweren Verlaufs der Erkrankung. Weitere Risikofaktoren:

Vorliegen einer oder mehrerer anderer schwerer Erkrankungen

Ein verlängerter Krankenhausaufenthalt

Leben im Pflegeheim

Magen-Darm-Operation

Eine Erkrankung oder die Einnahme eines Medikaments, durch das die Magensäure abnimmt

Medikamente zur Abnahme der Magensäure umfassen Protonenpumpenhemmer und Histamin-2-Blocker (H2-Blocker), die zur Behandlung der gastroösophagealen Refluxkrankheit und von peptischen Geschwüren eingesetzt werden.

Manchmal ist der eigene Darmtrakt der betroffenen Person der Ursprung der Bakterien. C.-difficile-Bakterien kommen häufig im Darm von Neugeborenen, gesunden Erwachsenen und Erwachsenen vor, die ins Krankenhaus eingewiesen wurden. Bei diesen Menschen verursacht C. difficile in der Regel keine Krankheit, sofern die Bakterien nicht überhand nehmen. Allerdings können diese Menschen Clostridien auf gefährdete Menschen übertragen. Die Ausbreitung von Mensch zu Mensch kann durch akribisches Händewaschen verhindert werden.

Menschen können die Bakterien auch von Haustieren oder über die Umgebung aufnehmen.

Eine Colitis aufgrund einer C.-difficile-Infektion tritt nur selten auf, wenn die Patienten nicht vor Kurzem Antibiotika eingenommen haben. Körperlich belastende Ereignisse wie Operationen (typischerweise an Magen oder Darm) können jedoch wahrscheinlich zu der gleichen Art von Ungleichgewicht bei Art und Menge von Bakterien im Darm führen oder die natürlichen Abwehrmechanismen des Darms stören, was wiederum eine C.-difficile-Infektion und die Entwicklung einer Colitis begünstigt.