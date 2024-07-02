Vorbeugung vor Infektionen

Es gibt mehrere Maßnahmen, die Menschen helfen, sich vor Infektionen zu schützen.

Händewaschen ist eine wirksame Methode, um die Verbreitung von infektiösen Mikroorganismen von einer Person zur anderen zu vermeiden. Händewaschen ist besonders wichtig bei Menschen, die mit Nahrungsmitteln umgehen oder die regelmäßigen Kontakt zu anderen Menschen haben, besonders zu Menschen, die krank sind.

Handhygiene Bild

Handdesinfektionsmittel sind Flüssigkeiten oder Schaum, die mindestens 60 Prozent Alkohol enthalten und die meisten infektiösen Mikroorganismen abtöten. Da viele infektiöse Organismen sich an den Händen des Patienten befinden können, verringert die Verwendung von Handdesinfektionsmittel die Wahrscheinlichkeit einer Infektion erheblich.

Das Tragen von Masken kann helfen, die Ausbreitung von Atemwegsinfektionen zu verringern. Viele Atemwegsinfektionen werden durch Tröpfchen in der Luft übertragen (die Tröpfchengröße variiert je nach Art der Bakterien oder Viren), die entstehen, wenn infizierte Menschen husten, niesen, atmen oder sprechen. Masken sollten von Personen mit einer Infektion getragen werden, damit sie die Infektion nicht auf andere übertragen können. Masken können auch von Menschen getragen werden, um die Wahrscheinlichkeit einer Infektion zu verringern. Die verschiedenen Arten von Masken, die es gibt, bieten ein unterschiedliches Maß an Schutz (nach zunehmendem Schutz gelistet): mehrlagige Stoffmasken, mehrlagige chirurgische Masken und K95-Masken, N95-Masken (siehe von Centers for Disease Control and Protection [CDC]: Types of Masks and Respirators).

Menschen, die schwerkranke Patienten im Krankenhaus besuchen, sollten ihre Hände waschen und eine Handdesinfektion verwenden. Sie werden unter Umständen gebeten, einen Kittel, eine Maske und Handschuhe anzuziehen, bevor sie das Krankenzimmer des Patienten betreten.

Personen, die noch keine Infektion haben, erhalten manchmal Antibiotika, um bei ihnen eine Infektion zu vermeiden. Diese vorbeugende Maßnahme wird Prophylaxe genannt. Viele gesunde Menschen, die sich bestimmten Arten von Operationen, insbesondere Bauch- oder Organtransplantationen, unterziehen, benötigen prophylaktisch Antibiotika.

Die Impfung ist eine der wirksamsten Methoden, um Infektionen vorzubeugen. Menschen mit erhöhtem Infektionsrisiko (insbesondere Kleinkinder, Kinder, ältere Erwachsene und Menschen mit HIV/AIDS) sollten alle notwendigen Impfungen erhalten, um das Risiko zu reduzieren.

(Siehe auch Überblick über ansteckende Krankheiten.)