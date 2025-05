Akute Koronarsyndrome (Herzinfarkt, Myokardinfarkt, instabile Angina pectoris)

Da sich die Symptome der akuten Koronarsyndrome sehr ähneln, ist es zumeist unmöglich, diese nur aufgrund ihrer Symptome zu unterscheiden.

Die Symptome einer instabilen Angina pectoris sind dieselben wie die einer Angina pectoris: in Abständen auftretender Druck oder Schmerz unter dem Brustbein (Sternum). Menschen beschreiben diese Gefühle oft eher als Unbehagen oder Schwere und eben nicht als Schmerz. Das Unbehagen kann in einer der beiden Schultern und auf der Innenseite eines Arms auftreten, es kann in Rücken, Hals, Kiefer und in die Zähne ausstrahlen. Bei Menschen mit instabiler Angina pectoris verändern sich die Muster jedoch. Menschen leiden unter häufigeren oder schwereren Angina-pectoris-Anfällen, die Anfälle treten in Ruhe oder nach geringerer körperlicher Belastung auf. Bei etwa 2 von 3 Personen, die einen Herzinfarkt erlitten, kam es wenige Tage oder Wochen vor dem Herzinfarkt zu einer instabilen Angina pectoris, Kurzatmigkeit oder Erschöpfung. Diese Art von Veränderung im Muster der Brustschmerzen oder -beschwerden kann zu einem Herzinfarkt führen.

Für gewöhnlich ist das deutlichste Zeichen eines Herzinfarkts ein Schmerz in der Mitte des Brustkorbs, der auf Rücken, Kiefer und in den linken Arm ausstrahlen kann. Seltener strahlt der Schmerz in den rechten Arm aus. Der Schmerz kann an einer oder mehreren dieser Stellen auftreten oder überhaupt nicht in der Brust. Das Schmerzgefühl bei einem Herzinfarkt ähnelt dem der Angina pectoris, ist aber deutlich stärker, hält länger an und lässt sich durch Ruhe und Nitroglyzerin nicht verringern. Seltener wird Schmerz im Bauch empfunden, wo er als Verdauungsstörung missdeutet werden kann, vor allem weil Aufstoßen oft teilweise oder vorübergehende Erleichterung bringt. Aus unbekannten Gründen haben Frauen häufig andere Symptome, die manchmal als atypische Brustschmerzen beschrieben und seltener richtig als Herzproblem diagnostiziert werden.

Etwa ein Drittel der Menschen, die einen Herzinfarkt erleiden, haben keine Schmerzen in der Brust. Hierzu gehören vor allem Frauen, Menschen mit nicht weißer Hautfarbe, Menschen über 75 Jahre, Menschen mit Herzinsuffizienz oder Diabetes und solche, die einen Schlaganfall überstanden haben.

Weitere Symptome sind Ohnmachtsgefühle oder tatsächliche Ohnmachtsanfälle, plötzliche starke Schweißausbrüche, Übelkeit, Kurzatmigkeit und ein heftiges Hämmern des Herzens (Palpitation).

Bei einem Herzinfarkt wird der Betroffene unruhig, schwitzt, verspürt Angst und Vernichtungsgefühle. Lippen, Hände und Füße können sich leicht bläulich oder gräulich färben.

Ältere Erwachsene verspüren oft ungewöhnliche Symptome. Bei den meisten besteht das offensichtlichste Symptom in Atemlosigkeit. Die Symptome können denen einer Magenverstimmung oder eines Schlaganfalls ähneln. Ältere Erwachsene verlieren möglicherweise die Orientierung. Trotzdem verspüren zwei Drittel der älteren Erwachsenen Brustschmerzen, genau wie jüngere. Insbesondere ältere Frauen lassen oft sehr viel mehr Zeit als jüngere Menschen vergehen, bevor sie sich eingestehen, krank zu sein, und medizinischen Rat suchen.

Trotz all dieser möglichen Symptome hat ein Fünftel der Personen, die einen Herzinfarkt erleiden, nur sehr leichte oder gar keine Symptome. Ein solch stummer Herzinfarkt wird oft erst zufällig bei einem späteren routinemäßigen EKG festgestellt.

In den ersten Stunden nach einem Herzinfarkt können Herzgeräusche und andere auffällige Herztöne durch ein Stethoskop wahrgenommen werden.