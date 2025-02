Das höchste Endokarditisrisiko besteht bei Personen, die

sich Drogen spritzen,

ein geschwächtes Immunsystem haben,

eine prothetische (künstliche) Herzklappe, einen Herzschrittmacher oder Defibrillator haben.

Personen, die sich Drogen spritzen, haben ein hohes Risiko für Endokarditis, weil sie sich mit verunreinigten Nadeln, Spritzen und Lösungen Bakterien direkt ins Blut injizieren.

Bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem ist der Körper nicht so gut in der Lage, die Bakterien im Blutkreislauf zu entfernen oder unschädlich zu machen und sie davon abzuhalten, das Herz zu infizieren.

Bei Personen mit einer Ersatzklappe oder einem Herzimplantat ist die Gefahr ebenfalls groß. Insbesondere im ersten Jahr nach dem Herzklappenersatz ist das Risiko einer infektiösen Endokarditis für Personen mit einer Ersatzklappe am höchsten. Nach dem ersten Jahr nimmt das Risiko ab, ist jedoch immer noch leicht erhöht.

Andere Risikofaktoren für eine infektiöse Endokarditis sind Folgende:

Angeborene Fehlbildungen des Herzens (einschließlich Fehlbildungen der Herzklappen) oder wichtiger Blutgefäße, vor allem ein Defekt, bei dem Blut von einem Teil des Herzens in einen anderen fließen kann

Schädigung der Herzklappe durch rheumatisches Fieber

Degeneration der Herzklappen durch den Alterungsprozess

Angeborene Fehlbildungen stellen Risikofaktoren für Kinder und junge Erwachsene dar.

Eine Schädigung des Herzens durch rheumatisches Fieber in der Kindheit (rheumatische Herzerkrankung) ist ebenfalls ein Risikofaktor. Rheumatisches Fieber ist in den Ländern als Risikofaktor zurückgegangen, in denen Antibiotika zur Verfügung stehen. In diesen Ländern ist rheumatisches Fieber nur noch ein Risiko für Menschen, die in ihrer Kindheit keine Antibiotika erhalten haben.

Ein Risikofaktor für ältere Erwachsene besteht in einer Degeneration der Herzklappen, wie bei einer schlaffen Mitralklappe (die vom linken Vorhof in die linke Kammer führt) oder bei Kalkablagerungen an der Aortenklappe (die von der linken Kammer in die Aorta führt).