Lentigine werden umgangssprachlich Altersflecken oder Leberflecken genannt, obwohl sie nichts mit Leberproblemen zu tun haben. Sie sind flache, hellbraune bis braune, ovale Flecken auf der Haut. Ein einzelner Fleck wird als Lentigo bezeichnet. Dabei handelt es sich um eine Art der lokalisierten Hyperpigmentierung.

Es gibt 2 Formen von Lentiginen:

Solar

Nicht solar

Solare Lentigines werden durch Sonnenexposition verursacht und bilden die häufigste Art der Lentigo. Sie sind meist an Stellen zu finden, die dem Sonnenlicht ausgesetzt sind, wie am Gesicht und an den Handrücken. Meistens treten sie erstmals in einem mittleren Lebensalter auf. Ihre Anzahl nimmt mit fortschreitendem Alter der betroffenen Person zu. Lentigines sind gutartig (benigne), können aber ein Anzeichen dafür sein, dass betroffene Menschen ein erhöhtes Melanomrisiko haben.

Nicht-solare Lentigines werden nicht durch Sonnenbestrahlung verursacht. Nicht-solare Lentigines treten manchmal bei Patienten auf, die an bestimmten seltenen Erbkrankheiten wie dem Peutz-Jeghers-Syndrom (erkennbar an zahlreichen Lentigines an den Lippen und Polypen im Magen und Verdauungstrakt), Xeroderma pigmentosum und dem multiplen Lentigines-Syndrom (LEOPARD-Syndrom) leiden.

Wenn nicht zu viele Altersflecken (Lentigines) vorliegen, können sie durch Vereisen (Kryotherapie) oder mit einer Lasertherapie entfernt werden. Bleichmittel wie Hydrochinon sind nicht wirksam.