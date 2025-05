Das Innenohr im Überblick

Die Cochlea, eine Röhre, die die Form eines Schneckenhauses hat, ist mit Flüssigkeit gefüllt. In der Cochlea befindet sich das Corti-Organ, das aus etwa 20.000 spezialisierten Zellen, den sogenannten Haarzellen, besteht. Diese haben winzige, haarartige Fortsätze (Zilien), welche in die Flüssigkeit in der Hörschnecke hineinragen. Die Schallwellen führen dazu, dass Flüssigkeit und Zilien in der Hörschnecke schwingen. Die Schwingungen der Zilien lösen bei den Haarzellen eine Übertragung der Signale über die Nerven an das Gehirn aus. Das Gehirn interpretiert die Nervensignale als Schall.

Um eine Schädigung der Haarzellen zu verhindern, ziehen sich die Muskeln im Mittelohr zusammen, um die Bewegung der Gehörknöchelchen durch laute Geräusche zu verringern. Diese Reaktion auf laute Geräusche wird als akustischer Reflex bezeichnet. Trotz dieses schützenden Reflexes können laute Geräusche die Haarzellen dennoch schädigen und zerstören. Eine zerstörte Haarzelle wächst nicht mehr nach. Dauerhafter Lärm führt dazu, dass immer mehr Haarzellen zerstört werden, was schließlich zu einem Hörverlust und häufigen Ohrgeräuschen oder Ohrklingeln (Tinnitus) führt.