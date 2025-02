Infektion des Gehörgangs (Badeotitis)

Die Symptome einer akuten Entzündung des Gehörgangs umfassen Schmerzen, Rötung und Ausfluss. Der Ausfluss riecht unangenehm, ist weiß oder gelb und tritt aus dem Ohr aus. Der Gehörgang schwillt möglicherweise oder nur leicht an. In schweren Fällen kann er so angeschwollen sein, dass er ganz verschlossen ist. Sammeln sich in dem geschwollenen Gehörgang Eiter und Ausfluss, behindert das das Gehör. Der Gehörgang ist in der Regel empfindlich oder schmerzt, wenn man am äußeren Ohr (Ohrmuschel) zieht oder zupft oder auf die Hautfalte und den Knorpel vor dem Gehörgang (Tragus) drückt.

Wenn die Infektion des Gehörgangs von einem Pilzbefall herrührt, haben die Betroffenen mit größerer Wahrscheinlichkeit eher starken Juckreiz als Schmerzen. Außerdem haben sie das Gefühl, das ihr Ohr zu ist. Eine durch Aspergillus niger verursachte Pilzinfektion verursacht in der Regel grau-schwarze oder gelbe Punkte im Gehörgang, die von einem watteähnlichen Material umgeben sind. Eine durch Candida albicans verursachte Pilzinfektion verursacht keinen sichtbaren Pilzbefall, aber in der Regel einen dicken, cremig-weißen Ausfluss.

Furunkel verursachen starke Schmerzen. Wenn sie aufplatzen, treten etwas Blut und Eiter aus dem Ohr aus.