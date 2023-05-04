skip to main content
MSD Manual
HealthDay
ERKRANKUNG

Prävention bei älteren Menschen

VonMagda Lenartowicz, MD, Altais Health Solutions
Überprüft vonMichael R. Wasserman, MD, California Association of Long Term Care Medicine
Überprüft/überarbeitet Geändert Mai 2023
Wie im Folgenden beschrieben, hängen die Ziele der medizinischen Vorsorge bei älteren Menschen in der Regel vom Gesundheitszustand, von der körperlichen Funktionsfähigkeit und vom Risikoprofil des Betroffenen ab:

  • Gesunde, eigenständige Personen ohne schwerwiegende Erkrankungen: Vornehmlich die Vorbeugung von Erkrankungen

  • Personen mit mehreren leichten chronischen Problemen, die weiterhin eigenständig sind: Hauptsächlich verhindern, dass die Funktionsfähigkeit abnimmt und um körperliche Schäden zu vermeiden, die zur Unselbstständigkeit des Betroffenen führen können

  • Gebrechliche Personen mit mehreren fortgeschrittenen chronischen Erkrankungen, die inzwischen weitgehend von Dritten abhängig sind: Vornehmlich die Prävention von Unfällen und Komplikationen, die zu einem weiteren Unabhängigkeitsverlust oder zum Tod führen könnten

Lebensstil

Bewegung (einschließlich Ausdauerübungen) ist weiterhin wichtig. Krafttraining beugt durch Stärkung der Muskeln und Erhöhung der Knochendichte Muskelschwäche, altersbedingtem Abbau von Muskelgewebe und Osteoporose vor. Ausdauerübungen erhöhen die Ausdauer und können das Risiko für einige Herz- und Blutgefäßerkrankungen leicht senken. Eine Kräftigung der Muskeln und aerobe Konditionierung kann die Funktionsfähigkeit verbessern und die Lebenserwartung verlängern. Bei älteren Erwachsenen können Tanzen und Tai-Chi angenehme Bewegungsarten sein und zusätzlichen Nutzen bringen, etwa eine Verbesserung des Gleichgewichts und Vermeidung von Stürzen.

Mit dem Rauchen aufzuhören ist in jedem Alter gesundheitsfördernd. Dadurch kann Folgendes erreicht werden:

  • Steigerung der Ausdauer

  • Verminderung der Häufigkeit und Schwere von Symptomen bestimmter Erkrankungen, z. B. Schmerzen im Brustkorb (Angina) und Krämpfe, Schmerzen in den Beinen (Schmerzhinken)

  • Senkung des Risikos bestimmter Erkrankungen (wie etwa Herzinfarkte, Lungenkrankheiten und gewisse Krebserkrankungen)

Alkohol wird von älteren Menschen anders metabolisiert. Ältere Menschen, die Alkohol trinken, müssen wissen, dass der Konsum von mehr als einem Glas Alkohol pro Tag das Verletzungsrisiko sowie das Risiko anderer gesundheitlicher Probleme erhöhen kann.

Medikamente und Impfungen

Da ältere Menschen anfälliger für Nebenwirkungen durch Medikamente sind, ist es für sie besonders wichtig, über die Nebenwirkungen ihrer Medikamente gut informiert zu sein. Zu den Faktoren, die diese Anfälligkeit erhöhen können, gehören auch die altersbedingt veränderte Verstoffwechslung von Medikamenten und die Einnahme mehrerer Medikamente, was zu Wechselwirkungen zwischen Medikamenten oder zwischen bestimmten Medikamenten und Nahrungsmitteln führen kann. Bei jüngeren Menschen treten womöglich keine Wechselwirkungen dieser Art auf.

Vom Hausarzt, Krankenpfleger und Apotheker erhält der Patient Informationen über alle verschreibungspflichtigen und rezeptfreien Medikamente. Ältere Menschen können Probleme vermeiden, wenn sie Handelsnamen, generische Bezeichnung, Zweck und Einnahmedauer aller einzunehmenden Medikamente kennen und wissen, welche Aktivitäten, Nahrungsmittel, Getränke und anderen Arzneimittel während der Einnahme ihrer Medikamente untersagt sind. Ältere Menschen sollten ihrem Arzt sowohl alle verschreibungspflichtigen als auch alle rezeptfreien Medikamente zeigen, damit er diese überprüfen kann.

Ältere Patienten sollten die folgenden Impfungen erhalten:

Diese Impfungen sind wichtig, da ältere Erwachsene anfälliger für Lungenentzündung, Tetanus und Gürtelrose sind und eine Grippe bei ihnen mit höherer Wahrscheinlichkeit zu einer Lungenentzündung und anderen schweren Erkrankungen führen kann.

Vorbeugung von Verletzungen

Dieselben einfachen, vernünftigen Sicherheitsmaßnahmen, die bei jüngeren Menschen Verletzungen vorbeugen, sind auch bei älteren Menschen nützlich (siehe Seitenleiste 1x1 der Sicherheit). Besonders wichtig ist das Vermeiden von Stürzen.

Stürze sind bei älteren Menschen die Hauptursache für ernsthafte Gesundheitsprobleme. Folgende Maßnahmen dienen der Vorbeugung von Stürzen:

  • Voll gestellte Bereiche in der Wohnung aufräumen

  • Kleine Teppiche, Teppichkanten und freiliegende Telefon- und Elektrokabel entfernen oder sichern

  • Auf eine ausreichende Beleuchtung achten

  • Treppen und Badewannen bei Bedarf mit Handläufen bzw. Geländern, sicheren Griffen und rutschfesten Oberflächen (etwa rutschfesten Badematten) versehen

  • In der Nähe der Toilette sowie in der Badewanne und Dusche Handleisten installieren

  • Die Verwendung von glitschigen Badeölen vermeiden

  • Mit dem Arzt die Absetzung jeglicher unnötigen Medikamente besprechen und sicherstellen, dass nur die niedrigste wirksame Dosis verabreicht wird

  • Das Gleichgewichtsgefühl aufrechterhalten oder verbessern (z. B. durch körperliche Aktivitäten, Tanzen oder Tai-Chi)

Fahren

Bei schlechter Sehkraft, schwachen Reflexen oder schwacher allgemeiner Funktionstüchtigkeit müssen ältere Erwachsene das Fahren unter Umständen einschränken oder aufgeben. Werden Medikamente oder andere Substanzen eingenommen, die eine Benommenheit verursachen, sollte die betreffende Person nicht fahren. Auch sollte bei Nacht kein Fahrzeug geführt werden, wenn die Person eine schlechte Nachtsicht aufweist.

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

