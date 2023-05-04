Prävention bei älteren Menschen

Bewegung (einschließlich Ausdauerübungen) ist weiterhin wichtig. Krafttraining beugt durch Stärkung der Muskeln und Erhöhung der Knochendichte Muskelschwäche, altersbedingtem Abbau von Muskelgewebe und Osteoporose vor. Ausdauerübungen erhöhen die Ausdauer und können das Risiko für einige Herz- und Blutgefäßerkrankungen leicht senken. Eine Kräftigung der Muskeln und aerobe Konditionierung kann die Funktionsfähigkeit verbessern und die Lebenserwartung verlängern. Bei älteren Erwachsenen können Tanzen und Tai-Chi angenehme Bewegungsarten sein und zusätzlichen Nutzen bringen, etwa eine Verbesserung des Gleichgewichts und Vermeidung von Stürzen.

Mit dem Rauchen aufzuhören ist in jedem Alter gesundheitsfördernd. Dadurch kann Folgendes erreicht werden:

Steigerung der Ausdauer

Verminderung der Häufigkeit und Schwere von Symptomen bestimmter Erkrankungen, z. B. Schmerzen im Brustkorb (Angina) und Krämpfe, Schmerzen in den Beinen (Schmerzhinken)

Senkung des Risikos bestimmter Erkrankungen (wie etwa Herzinfarkte, Lungenkrankheiten und gewisse Krebserkrankungen)

Alkohol wird von älteren Menschen anders metabolisiert. Ältere Menschen, die Alkohol trinken, müssen wissen, dass der Konsum von mehr als einem Glas Alkohol pro Tag das Verletzungsrisiko sowie das Risiko anderer gesundheitlicher Probleme erhöhen kann.