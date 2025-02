Eine benigne Prostatahyperplasie (BPH) verursacht die ersten Symptome, wenn die vergrößerte Prostata beginnt, den Harnfluss zu blockieren. In der Medizin wird hier manchmal von Symptomen des unteren Harntrakts gesprochen, um die verschiedenen Symptome einer vergrößerten Prostata zu beschreiben. Zunächst haben Männer u. U. Startschwierigkeiten beim Wasserlassen und manchmal das Gefühl, es befinde sich noch Restharn in der Blase. Da die Harnblase nicht vollständig entleert wird, müssen Betroffene häufiger urinieren, insbesondere in der Nacht (Nykturie bzw. nächtliche Blasenschwäche). Auch der Harndrang ist möglicherweise verstärkt. Volumen und Stärke des Harnstrahls können deutlich abnehmen; am Ende des Wasserlassens träufelt möglicherweise etwas Urin nach.

Die Symptome des unteren Harntrakts, die bei einer benignen Prostatahyperplasie (BPH) auftreten, können auch durch andere Erkrankungen verursacht werden, einschließlich einer Infektion, Prostatakrebs und einer überaktiven Harnblase.