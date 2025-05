Die Mutter sollte sich zum Stillen bequem und entspannt hinsetzen oder fast flach hinlegen. Sie sollte bequem von einer auf die andere Seite wechseln können, um beide Brüste anzubieten. Das Kind ist immer zur Mutter gewendet. Zum Stillen wird die Brust mit einer Hand von der Mutter unterstützt, Daumen und Zeigefinger liegen auf, die restlichen Finger unter der Brust. Indem die Brustwarze die Mitte der Unterlippe des Kindes berührt, wird der Suchreflex stimuliert – das Baby öffnet den Mund und nimmt die Brust. Wenn das Kind nicht nur die Brustwarze, sondern auch einen Teil des Warzenhofs in den Mund nimmt, wird sichergestellt, dass die Brustwarze in der Mitte ist und so verhindert, dass die Brustwarze wund wird. Bevor das Kind von der Brust genommen wird, wird der Saugvorgang unterbrochen, indem der Zeigefinger in den Mund des Kindes geschoben und sein Kinn sanft nach unten gedrückt wird. Wunde Brustwarzen werden meist durch falsches Anlegen verursacht. Sie lassen sich leichter vorbeugen als heilen.

Die richtige Stillhaltung

Korrekte Position, um das Baby beim Stillen an die Brust anzulegen Bild

Falsche Position, um das Baby beim Stillen an die Brust anzulegen Bild

Am Anfang sollte das Baby an jeder Brust einige Minuten lang trinken. Dadurch wird bei der Mutter der sogenannte Milchspendereflex ausgelöst, der dafür verantwortlich ist, dass die Milch richtig fließt. Ausschlaggebend dafür, dass genügend Milch produziert wird, ist ausreichend langes Saugen an der Brust. Während der ersten Wochen sollte der Säugling bei jedem Stillen dazu ermuntert werden, an beiden Brüsten zu trinken. Allerdings schlafen manche Kinder schon beim Saugen an der ersten Brust ein. Das Kind kann durch Aufstoßen lassen oder Wechseln der Brust wach gehalten werden. Bei der nächsten Stillmahlzeit sollt das Kind an die zuletzt gegebene Brust angelegt werden.

Einige weitere zum Stillen geeignete Positionen Bild

Beim ersten Kind dauert es im Allgemeinen 72 bis 96 Stunden, bis die Milchproduktion voll eingesetzt hat. Bei nachfolgenden Entbindungen schießt die Milch schon früher ein. In den ersten Tagen sollten nie mehr als 6 Stunden zwischen den einzelnen Stillmahlzeiten liegen, damit die Milchproduktion ausreichend angeregt wird. Die Fütterung sollte auf Verlangen (des Kindes) erfolgen und nicht nach der Uhrzeit. Gleichzeitig sollte die Dauer der Stillmahlzeiten den Ansprüchen des Kindes angepasst werden. Babys sollten nach Hunger gestillt werden. Dieser meldet sich in der Regel etwa 8- bis 12-mal innerhalb von 24 Stunden, wobei diese Angaben starken Schwankungen unterliegen.

Einige Positionen zum Stillen von mehr als einem Säugling Bild

Berufstätige Mütter können ihrem Kind zu Hause die Brust geben und während ihrer Arbeitszeit das Fläschchen mit abgepumpter Muttermilch füttern lassen. Wenn die abgepumpte Muttermilch innerhalb von 2 Tagen verwendet werden soll, sollte sie sofort in den Kühlschrank gestellt werden. Wird sie erst später benötigt, sollte sie eingefroren werden. Wird die gekühlte Milch nicht innerhalb von 4 Tagen verwendet, sollte sie entsorgt werden, da die Gefahr eines Bakterienbefalls hoch ist. Gefrorene Milch sollte aufgetaut werden, indem sie in warmes Wasser gestellt wird. Muttermilch sollte nicht im Mikrowellenherd erwärmt werden.