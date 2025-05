Körperliche Untersuchung eines Neugeborenen

Die Haut wird untersucht und die Farbe festgehalten. Die Haut ist gewöhnlich rötlich, allerdings sind die Finger und Zehen wegen der in den ersten Lebensstunden noch schlechten Durchblutung oft bläulich. Manchmal befinden sich winzige, rötlich-violette Punkte auf Teilen des Körpers, die während der Entbindung stark gedrückt wurden (als Petechien bezeichnet). Petechien am ganzen Körper können jedoch Anzeichen einer Erkrankung sein und müssen vom Arzt untersucht werden. In den ersten Lebenstagen wird die Haut oft trocken und schält sich, vor allem in den Hautfalten an den Handgelenken und Knöcheln.

Viele Neugeborene entwickeln in den ersten 24 Stunden nach der Geburt einen Hautausschlag. Dieser wird als Erythema toxicum bezeichnet und beinhaltet flache, rote Flecken und normalerweise eine weiße, pickelartige Beule in der Mitte. Er ist harmlos und verschwindet innerhalb von 7 bis 14 Tagen.