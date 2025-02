Ausschlag beim Kawasaki-Syndrom Bild © Springer Science+Business Media

Die Erkrankung beginnt mit Fieber, meist über 39 °C, das für 1 bis 3 Wochen abwechselnd steigt und fällt. Die Temperatur des Kindes normalisiert sich nicht von allein und muss mit Medikamenten gesenkt werden (z. B. mit Paracetamol und Ibuprofen). Nach ein bis zwei Tagen röten sich die Augen, jedoch ohne Ausfluss.

Nach 5 Tagen tritt gewöhnlich ein roter, oft fleckiger Ausschlag am Rumpf, um den Windelbereich und an Schleimhäuten wie im Mund oder an der Scheide auf. Der Ausschlag kann wie Quaddeln oder wie der Ausschlag aussehen, der durch Masern oder Scharlach verursacht wird. Der Hals des Kindes ist gerötet, die Lippen sind gerötet, trocken und aufgesprungen, die Zunge ist erdbeerrot. Handflächen und Fußsohlen färben sich rot oder blaurot, Hände und Füße schwellen häufig an.

Etwa 10 Tage nach Ausbruch der Krankheit beginnt sich die Haut an den Fingern und Zehen zu schälen. Die Halslymphknoten sind oft geschwollen und etwas empfindlich. Die Krankheit kann 2 bis 12 Wochen oder länger andauern.

Erdbeerzunge Einzelheiten ausblenden Als Erdbeerzunge bezeichnet man eine gerötete Zunge mit kleinen „Samen“. Die kleinen, fadenförmigen Erhebungen (Papillen) auf der Zunge lösen sich ab, und die pilzförmigen Erhebungen verbleiben und bilden die „Samen der Erdbeere“. Eine Erdbeerzunge kann auch das erste Anzeichen für Scharlach sein. SCIENCE PHOTO LIBRARY