Bei den Säuglingen kann ein Darmverschluss auftreten.

Die Diagnose stützt sich auf eine körperliche Untersuchung und Röntgenaufnahmen.

Es ist eine Operation erforderlich, um den Defekt zu beheben.

Der After ist die Öffnung an dem Ende des Verdauungstrakts, durch die der Stuhl den Körper verlässt. Im Mastdarm ist der Sack des Dickdarms, der den Stuhlgang vor dem Toilettengang sammelt. Bei anorektalen Fehlbildungen kann die Stelle, an der der After sein sollte, nur mit einer Haut überzogen sein, die mehrere Zentimeter dick oder nur eine feine Hautmembran sein kann. Die Öffnung des Afters kann verengt sein oder vollständig fehlen.

Eine anorektale Fehlbildung tritt dann auf, wenn der Darm sich beim Wachstum des Fötus nicht richtig entwickelt. Warum der Darm sich beim Wachstum des Fötus nicht richtig entwickelt, ist nicht bekannt.

Die meisten Säuglinge mit anorektalen Fehlbildungen haben eine ungewöhnliche Verbindung (Fistel) vom After zur Harnröhre, zum Damm (Perineum), zur Scheide oder selten zur Blase. Anorektale Fehlbildungen treten häufig zusammen mit anderen Geburtsfehlern auf, wie Fehlbildungen der Wirbelsäule, des Herzens, der Nieren und Gliedmaßen. Betroffene Säuglinge können auch eine Ösophagotrachealfistel und Ösophagusatresie (Speiseröhrenverschluss) haben.

Säuglinge mit anorektalen Fehlbildungen können nach der Geburt ihren Darm nicht normal entleeren. Wird dieser Defekt nicht behandelt, entwickelt sich eine Darmobstruktion (Darmverschluss). Bei einem Darmverschluss handelt es sich um eine Blockierung, bei der der Darminhalt überhaupt nicht mehr oder nur bedingt weiterbefördert wird. Symptome von Darmobstruktion bei Säuglingen sind unter anderem Schmerzen, Reizbarkeit, Erbrechen und ein geschwollener Bauch.

(Siehe auch Überblick über Geburtsfehler des Verdauungstrakts.)

Diagnose von anorektalen Fehlbildungen Körperliche Untersuchung

Bildgebende Verfahren (Röntgenaufnahmen, Ultraschall) Oft wird die anorektale Fehlbildung bei der ersten Untersuchung des Neugeborenen direkt nach der Geburt erkannt, bevor sich Symptome entwickelt haben. Auf Röntgenaufnahmen kann ein Radiologe die Fistel selbst und weitere Details dazu erkennen. Mit einer Ultraschalluntersuchung kann der Arzt die Art der Fehlbildung bestimmen und nach weiteren Defekten suchen.