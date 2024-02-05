Der After ist die Öffnung im Po, aus dem die Fäkalien (Stuhl) ausgeschieden werden. Der Mastdarm ist das Ende des Dickdarms, der sich an den After anschließt.

Anorektale Fehlbildungen sind Geburtsfehler am After und im Mastdarm.

Bei anorektalen Fehlbildungen ist die Afteröffnung zu eng, mit Haut überzogen oder sie fehlt.

Anorektale Fehlbildungen blockieren den Darm, sodass Ihr Baby nicht groß auf Toilette gehen kann.

In der Regel wird eine Operation zur Korrektur einer anorektalen Fehlbildung durchgeführt.

Babys mit anorektalen Fehlbildungen haben häufig andere Geburtsfehler.