Ösophagusatresie (Speiseröhrenverschluss) und Ösophagotrachealfistel

bei der die Speiseröhre verengt ist oder sich ganz verschließt. Die meisten Neugeborenen mit einem Speiseröhrenverschluss haben auch eine abnorme Verbindung zwischen der Speiseröhre und der Luftröhre (Trachea), die Ösophagotrachealfistel genannt wird.

Die Speiseröhre ist ein langes, schlauchartiges Organ, das den Mund mit dem Magen verbindet. Bei der Ösophagusatresie ist die Speiseröhre eng oder bildet sich als zwei getrennte Abschnitte aus, die nicht miteinander verbunden sind (Atresie). Aufgrund des Defekts gelangen Nahrung und Flüssigkeiten entweder verzögert oder gar nicht von der Speiseröhre in den Magen.

Die Luftröhre (Trachea) ist der Hauptgang, durch den Luft in die Lunge gelangt. Normalerweise sind die Speiseröhre und die Luftröhre voneinander getrennt. Bei einer Ösophagotrachealfistel bildet sich jedoch eine abnorme Verbindung (Fistel) zwischen der Speiseröhre und der Luftröhre. Aufgrund des Defekts gelangen Nahrung und Flüssigkeiten in die Luftröhre und die Lunge.

Eine Ösophagusatresie und Ösophagotrachealfistel können zusammen auftreten.

Die Ärzte wissen nicht, wie es zur Ösophagusatresie und Ösophagotrachealfistel kommt, aber viele Kinder mit diesen Geburtsfehlern haben weitere Anomalien, wie etwa Defekte an Wirbelsäule, Herz, Nieren, Genitalien, Ohren und Gliedmaßen und eine geistige Behinderung, verzögerte körperliche Entwicklung oder beides.

(Siehe auch Überblick über Geburtsfehler des Verdauungstrakts.)

Atresie und Fistel: Defekte der Speiseröhre

Symptome Ein Neugeborenes mit einem Speiseröhrenverschluss hustet, verschluckt sich und sabbert, nachdem es die Nahrung zu schlucken versucht. Eine Ösophagotrachealfistel ist gefährlich, weil durch sie beim Schlucken Nahrung und Speichel in die Lunge gelangen können, was zu Husten, Erstickungsanfällen, Atemschwierigkeiten und Aspirationspneumonie (durch Einatmen von Nahrung oder Speichel) führen kann. Die in die Lunge geratene Flüssigkeit und Nahrung können die Sauerstoffaufnahme des Blutes beeinträchtigen, was zu einer bläulichen Verfärbung der Haut führt (Zyanose).

Diagnose Vor der Geburt: pränatale Ultraschalluntersuchung

Nach der Geburt: Einführen eines Schlauchs in die Speiseröhre und Röntgenuntersuchung Ärzte können eine Ösophagusatresie und Ösophagotrachealfistel vor der Geburt anhand der Ergebnisse aus der pränatalen Ultraschalluntersuchung oder anhand von Symptomen vermuten. Wenn sie diese Defekte nach der Geburt vermuten, führen Ärzte einen Schlauch in die Speiseröhre des Säuglings ein. Wird das Einführen des Schlauchs durch eine Blockade verhindert, wird anhand von Röntgenaufnahmen die Diagnose bestätigt und das Problem bestimmt.