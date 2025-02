Rheumatisches Fieber

Chorea minor: Das ist eine Komplikation des rheumatischen Fiebers, die zu ruckartigen, unkontrollierbaren Bewegungen führt, in der Regel von beiden Armen und Beinen und insbesondere von Gesicht, Füßen und Händen. Die Chorea minor kann bei manchen Kindern mit rheumatischem Fieber allmählich einsetzen, in der Regel aber erst, wenn alle anderen Symptome abgeklungen sind. Es kann sein, dass solche Bewegungen erst nach einem Monat so heftig werden, dass das Kind zum Arzt gebracht wird. Zu diesem Zeitpunkt zeigt das Kind meist sporadische schnelle, unwillkürliche Bewegungen, die im Schlaf verschwinden. Die Bewegungen können jeden Muskel betreffen, mit Ausnahme der Augenmuskeln. Sie können in den Händen beginnen und breiten sich dann auf die Füße und das Gesicht aus. Grimassieren (ein verzerrter Gesichtsausdruck) tritt häufig auf. Die Kinder schnalzen mit der Zunge oder die Zunge schnellt immer wieder aus dem Mund.

In leichten Fällen können die Kinder unbeholfen wirken und kleinere Schwierigkeiten beim Anziehen und Essen haben. In schweren Fällen kann es vorkommen, dass Kinder davor geschützt werden müssen sich mit ihren um sich schlagenden Armen und Beinen selbst zu verletzen. Die Chorea dauert in der Regel 4 bis 8 Monate, kann aber später wiederkehren.