Asthma bei Kindern

Es ist nicht vollständig klar, warum manche Kinder Asthma entwickeln, doch es gibt eine Reihe von anerkannten Risikofaktoren:

Vererbte und pränatale Faktoren

Allergenexposition

Virusinfektionen

Ernährung

Wenn einer oder beide Elternteile Asthma haben, ist das Risiko für Asthma bei ihren Kindern erhöht. Kinder, deren Mutter in der Schwangerschaft geraucht hat, können ebenfalls ein erhöhtes Risiko haben, Asthma zu entwickeln. Asthma wird auch mit anderen die Mutter betreffenden Faktoren in Verbindung gebracht. So kann etwa das Risiko steigen, wenn die Mutter bei der Geburt sehr jung ist, sich in der Schwangerschaft mangelhaft ernährt hat und das Kind nicht stillt. Frühgeburt und geringes Geburtsgewicht sind ebenso Risikofaktoren.

In den USA haben Kinder, die in städtischen Umgebungen aufwachsen, ein größeres Asthmarisiko, insbesondere dann, wenn sie sozioökonomisch schwächeren Gruppen angehören. Es scheint, dass die höhere Häufigkeit von Asthma in diesen Gruppen mit den ärmlicheren Lebensumständen, dem schlechteren Zugang zu medizinischer Versorgung sowie der Tatsache, dass diese Kinder potenziell mehr Triggern ausgesetzt sind, in Zusammenhang steht. Asthma betrifft in den USA einen höheren Prozentsatz von nichthispanischen schwarzen und puerto-ricanischen Kindern.

Kinder, die in jungen Jahren hohen Konzentrationen bestimmter Allergene, wie Hausstaubmilben oder Ausscheidungen von Küchenschaben, ausgesetzt sind, haben ein höheres Risiko, an Asthma zu erkranken. Ärzte haben jedoch festgestellt, dass Asthma häufiger bei Kindern auftritt, die in sehr sauberen, hygienischen Umgebungen leben, wo sie weniger Infektionskrankheiten ausgesetzt sind, als bei Kindern, die in Umgebungen leben, in denen sie mehr Infektionskrankheiten ausgesetzt sind. Daher gehen Ärzte davon aus, dass der Kontakt mit bestimmten Substanzen und Infektionen während der Kindheit dem Immunsystem tatsächlich helfen kann, nicht auf Auslöser überzureagieren.

Die meisten Kinder, die einen Asthmaanfall haben oder die aufgrund von Asthma ins Krankenhaus eingewiesen werden, haben eine Virusinfektion (normalerweise Rhinovirus oder Erkältung). Kinder, die in jungen Jahren eine Bronchiolitis haben, leiden häufig bei nachfolgenden Virusinfektionen an Giemen (Keuchatmung). Die Keuchatmung kann zunächst als Asthma interpretiert werden, doch in Wirklichkeit haben diese Kinder im Vergleich zu anderen Kindern kein erhöhtes Asthmarisiko.

Die Ernährung kann einen Risikofaktor darstellen, Kinder, die nicht ausreichend Vitamin C und E sowie Omega-3-Fettsäuren zu sich nehmen oder die Adipositas haben, könnten einem höheren Asthmarisiko ausgesetzt sein.