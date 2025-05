Vorsorgeuntersuchungen bei Säuglingen

Die Säuglinge werden bei Screening-Tests auf das Risiko bestimmter Erkrankungen untersucht.

Bluttests werden durchgeführt, um auf Anämie, Sichelzellanämie und Kontakt mit Blei zu untersuchen.

Kurz nach der Geburt finden Hörtests statt, um mögliche Hörstörungen oder Hörverlust festzustellen (siehe Neugeborenen-Screening). Diese Untersuchungen werden zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt, sollte es neue Bedenken bezüglich der Entwicklung des Gehörs geben (siehe auch Hörschäden bei Kindern).

Säuglinge werden bei allen Früherkennungsuntersuchungen ab dem Säuglingsalter mit einem Fragebogen auf Tuberkulose-Risikofaktoren untersucht. Kinder tragen ein Risiko, wenn sie mit TB in Berührung kamen, wenn sie in Gebieten der Welt geboren oder gereist sind, in denen TB häufig vorkommt (andere Länder als USA, Kanada, Australien, Neuseeland oder Nordeuropa), wenn ein Familienmitglied von ihnen mit TB infiziert ist, wenn ihre Eltern Immigranten sind oder enge Beziehungen zu Immigranten pflegen, die kürzlich aus einem Gebiet gekommen sind, in dem TB häufig vorkommt, oder wenn diese kürzlich in Haft waren. Bei Säuglingen mit Risikofaktoren werden dann üblicherweise Screening-Tests auf Tuberkulose durchgeführt.