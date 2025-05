Vaginale Blutungen in der Spätschwangerschaft

Die häufigste Ursache von Blutungen in der Spätschwangerschaft ist:

Der Beginn der Wehen

In der Spätschwangerschaft scheiden einige Frauen den Schleimpfropfen (Ansammlung von Schleim im Gebärmutterhals) über die Scheide aus. Der Schleimpfropfen ist in der Regel ein klebriger kleiner Ball, oft mit Blutstreifen. Das Ausscheiden des Schleimpfropfens ist nicht der Beginn der Wehen, aber er ist oft ein Signal dafür, dass die Wehen innerhalb der nächsten Woche einsetzen werden. Gewöhnlich werden die Wehen mit einem geringen Ausfluss von Blut mit Schleim aus der Scheide eingeleitet. Dieser Ausfluss, der auch blutiger Ausfluss genannt wird, tritt auf, wenn kleine Venen bei der Öffnung (Weitung) des Gebärmutterhalses zur Beförderung des Kindes durch die Scheide angerissen werden. Die Menge des Blutes im Ausfluss ist gering.

Schwerwiegendere, aber weniger häufige Ursachen (siehe Tabelle mit einigen Ursachen und Merkmalen von Scheidenblutungen in der Spätschwangerschaft) umfassen Folgendes:

Bei einer Placenta praevia befindet sich die Plazenta am unteren und nicht am oberen Teil der Gebärmutter. Befindet sich die Plazenta am unteren Teil der Gebärmutter, kann sie teilweise oder auch ganz den Gebärmutterhals (unterer Teil der Gebärmutter) verdecken, den der Fötus passieren muss. Es können ohne Vorwarnung Blutungen auftreten oder durch eine Untersuchung des Gebärmutterhalses ausgelöst werden, bei der überprüft wird, ob sich dieser geöffnet hat oder die Wehen eingesetzt haben. Etwa 20 Prozent der Blutungen, die in der Spätschwangerschaft auftreten, sind auf eine Placenta praevia zurückzuführen. Diese tritt am häufigsten während des 3. Trimesters auf. Die Plazenta kann bereits in der Frühschwangerschaft tief liegen, normalerweise bewegt sie sich aber von selbst vor dem 3. Trimester aus dem Weg.

Vasa praevia ist eine seltene Störung, bei der Blutgefäße, die den Fötus (über die Nabelschnur) mit Blut versorgen, quer über den Gebärmutterhals wachsen und so den Geburtskanal des Kindes versperren. Wenn die Wehen einsetzen, kann es zu Rissen in den Blutgefäßen kommen und der Fötus wird mit weniger Blut versorgt. Da der Fötus relativ wenig eigenes Blut hat, kann jeder noch so geringe Blutverlust schwerwiegende Folgen haben und sogar zum Tod des Fötus führen.

Bei einer vorzeitigen Plazentaablösung löst sich die Plazenta vor der Entbindung von der Gebärmutter ab. Wodurch die vorzeitige Plazentaablösung ausgelöst wird, ist unklar. Jedoch kann sie womöglich auf die unzureichende Blutzufuhr zur Plazenta zurückgeführt werden. Gelegentlich löst sich die Plazenta nach einer Verletzung, z. B. bei einem Autounfall. Die Blutungen können stärker als angenommen sein, da sich eine große Menge des Blutes unter Umständen hinter der Plazenta befindet und somit nicht gesehen werden kann. Eine Plazentaablösung ist die am häufigsten auftretende lebensbedrohliche Ursache von Blutungen während der Spätschwangerschaft und ist für etwa 30 Prozent aller Vorfälle verantwortlich. Sie kann zu jeder Zeit auftreten. In den meisten Fällen kommt es aber im 3. Schwangerschaftsdrittel zu einer Plazentaablösung.

Während der Wehen kann es zu einer Ruptur der Gebärmutter kommen. Dies ist in der Regel immer bei Frauen der Fall, deren Gebärmutter beschädigt wurde und die vernarbtes Gewebe aufweist. Solche Schäden können während eines Kaiserschnitts oder bei einer anderen Uterusoperation (z. B. Myomenukleation zur Entfernung von Uterusmyomen) auftreten.

Auch können Blutungen aufgrund von Erkrankungen auftreten, die nicht im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft stehen.