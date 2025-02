Übelkeit und Erbrechen in der Frühschwangerschaft

Während einer Schwangerschaft kommt es häufig zu Übelkeit und Erbrechen. Schwangerschaftserbrechen wird oft als „Morgenübelkeit“ bezeichnet, kann aber zu jeder Tages- oder Nachtzeit auftreten. Diese Art von Übelkeit und Erbrechen beginnt normalerweise etwa 5 Wochen der Schwangerschaft und ist nach etwa 9 Wochen am schlimmsten. Sie verschwindet in der Regel nach etwa 16 bis 18 Wochen wieder. Auch variieren die Symptome von leicht bis schwer.

Hyperemesis gravidarum ist eine schwere, anhaltende Form des Erbrechens im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft. Frauen mit einer Hyperemesis gravidarum erbrechen so viel, dass sie an Gewicht verlieren und dehydrieren. Es kann vorkommen, dass die betroffenen Frauen nicht genug Nahrung zu sich nehmen, um ihren Körper mit Energie zu versorgen. Der Körper baut dann Fette ab, was zu einer Ansammlung von Abfallprodukten (Ketone) führt, der sogenannten Ketose. Eine Ketose kann Erschöpfung, Mundgeruch, Schwindel und andere Symptome verursachen. Frauen mit Hyperemesis gravidarum dehydrieren häufig so sehr, dass es zu Störungen des Elektrolythaushalts kommt, der zur Erhaltung der Körperfunktionen nötig ist. Frauen, die hin und wieder erbrechen, aber an Gewicht zunehmen und nicht dehydriert sind, leiden nicht unter Hyperemesis gravidarum.

Ursachen für Übelkeit und Erbrechen während der Schwangerschaft Gewöhnlich sind Übelkeit und Erbrechen während der Schwangerschaft auf die Schwangerschaft zurückzuführen. In manchen Fällen werden sie jedoch von einer Erkrankung verursacht, die nicht mit der Schwangerschaft zusammenhängt. Schwangerschaftsbedingte Ursachen Die am häufigsten auftretenden Ursachen für Übelkeit und Erbrechen in der Schwangerschaft sind: Schwangerschaftserbrechen (am häufigsten)

Hyperemesis gravidarum Die Ursachen von Schwangerschaftserbrechen (Emesis gravidarum) und Hyperemesis gravidarum sind unklar. Es ist möglich, dass diese Symptome im Zusammenhang mit einem raschen Anstieg des Spiegels der folgenden zwei Hormone früh in der Schwangerschaft stehen: dem humanen Choriongonadotropin (hCG), das von der Plazenta in der Frühschwangerschaft produziert wird, und Östrogen, das der Aufrechterhaltung der Schwangerschaft dient. Hormone wie Progesteron können die Bewegung des Verdauungstrakts verlangsamen und möglicherweise zu Übelkeit und Erbrechen beitragen. Pränatale Vitamine mit Eisen können Übelkeit verursachen. Gastroösophagealer Reflux, oft mit Sodbrennen, tritt häufig in der Schwangerschaft auf. Gelegentlich kann der Gelbkörper (Corpus luteum graviditatis), eine Eierstockzyste, die in der Frühschwangerschaft normal ist, dazu führen, dass sich der Eierstock um die Bänder und das Gewebe, das ihn stützt, wickelt, wodurch die Blutversorgung des Eierstocks unterbrochen wird. Diese Erkrankung, die sogenannte Ovarialtorsion, steht in keinem direkten Zusammenhang mit einer Schwangerschaft, tritt jedoch häufiger während einer Schwangerschaft auf. In seltenen Fällen kommt es zu schwerem, anhaltendem Erbrechen infolge einer Blasenmole (abnormes Plazentawachstum mit oder ohne Fötus aufgrund einer abnormalen befruchteten Eizelle). Andere Ursachen Folgende Ursachen von Übelkeit und Erbrechen hängen nicht mit der Schwangerschaft zusammen: Gastroenteritis (eine Magen- oder Darminfektion)

Erkrankungen des Unterleibs wie z. B. eine Blinddarmentzündung (Appendizitis), eine Blockade im Darm (Darmobstruktion) oder eine Gallenblasenentzündung (Cholezystitis)

Migränekopfschmerzen oder schwerere Gehirnerkrankungen Diese Erkrankungen verursachen jedoch gewöhnlich andere, auffälligere Symptome, z. B. Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen.

Beurteilung von Übelkeit und Erbrechen während der Schwangerschaft Zunächst versuchen die Ärzte festzustellen, ob die Übelkeit und das Erbrechen von einer ernstzunehmenden Erkrankung verursacht werden. Schwangerschaftserbrechen (Emesis gravidarum) oder Hyperemesis gravidarum kann erst nach Ausschluss aller anderen Ursachen diagnostiziert werden. Warnsignale Bei schwangeren Frauen, die erbrechen müssen, geben die folgenden Symptome Grund zur Besorgnis: Anhaltendes oder sich verschlimmerndes Erbrechen

Bauchschmerzen

Anzeichen einer Dehydratation, z. B. verringertes Wasserlassen, verminderte Schweißabsonderungen, verstärktes Durstgefühl, Mundtrockenheit, Herzrasen und Schwindelgefühl beim Aufstehen

Fieber

Keine Bewegung des Fötus in der 24. Schwangerschaftswoche oder später

Verwirrtheit, Schwäche- oder Taubheitsgefühl auf einer Seite des Körpers, Seh- oder Sprechprobleme, oder Trägheit Wann ein Arzt zu konsultieren ist: Frauen, die Warnsignale wahrnehmen, sollten umgehend einen Arzt aufsuchen. Frauen ohne Warnsignale sollten mit ihrem Arzt sprechen. Ihr Arzt kann ihnen aufgrund der Art und des Schweregrads der Symptome sagen, ob und wie schnell eine Untersuchung erforderlich ist. Frauen mit einer leichten bis mäßig starken Übelkeit und Erbrechen, die kein Gewicht verloren haben und in der Lage sind, einige der zugeführten Flüssigkeiten bei sich zu behalten, müssen wahrscheinlich keinen Arzt aufsuchen, sofern sich ihre Symptome nicht verstärken. Was der Arzt unternimmt: Der Arzt fragt nach den Symptomen und der Krankengeschichte und nimmt dann eine körperliche Untersuchung vor. Die Befunde in der Krankengeschichte und bei der körperlichen Untersuchung deuten häufig auf eine Ursache und auf die eventuell erforderlichen Untersuchungen hin (siehe Tabelle mit einigen Ursachen und Merkmalen von Übelkeit und Erbrechen in der Frühschwangerschaft). Fragen zum Erbrechen, die gestellt werden: Wann es angefangen hat

Wie lange sie andauern

Wie oft am Tag das Symptom auftritt

Ob es etwas gibt, das zur Erleichterung oder zur Verschlimmerung führt

Wie viel erbrochen wird

Ob man Nahrung und/oder Flüssigkeiten im Körper behält Die Schwangere wird gefragt, ob sie noch unter anderen Symptomen leidet, insbesondere unter Bauchschmerzen, Durchfall und Verstopfung, und inwieweit diese Symptome sie und ihre Familie belasten bzw. ob sie arbeiten und sich und ihre Kinder versorgen kann. Außerdem fragt der Arzt nach Erbrechen in früheren Schwangerschaften, nach früheren operativen Eingriffen im Bauchraum und nach der Einnahme von Medikamenten, die zum Erbrechen beitragen. Während der körperlichen Untersuchung führt der Arzt eine routinemäßige pränatale Untersuchung durch, einschließlich Messung der Vitalzeichen der Frau und der Beurteilung des Fötus. Er sucht nach Anzeichen für schwere Erkrankungen, wie einem zu niedrigen oder zu hohen Blutdruck, Fieber oder Druckempfindlichkeit im Bauch. Mithilfe dieser Informationen können die Ärzte feststellen, ob das Erbrechen auf die Schwangerschaft oder auf eine andere, in keinem Zusammenhang mit der Schwangerschaft stehende Erkrankung zurückzuführen ist. Beispielsweise ist Erbrechen wahrscheinlicher auf eine Schwangerschaft zurückzuführen, wenn: die Symptome im ersten Trimester beginnen

die Symptome über mehrere Tage bis Wochen andauern bzw. immer auftreten

die Frau keine Bauchschmerzen hat

es keine Symptome gibt, die andere Organsysteme betreffen Erbrechen ist wahrscheinlich auf eine Erkrankung zurückzuführen, die nicht mit der Schwangerschaft zusammenhängt, wenn es: Nach dem 1. Schwangerschaftsdrittel angefangen hat

Bauchschmerzen, Durchfall oder beides Begleiterscheinungen sind Tabelle Einige Ursachen und Merkmale der Übelkeit und des Erbrechens in der Frühschwangerschaft Tabelle Tests Häufig wird von den Ärzten ein Doppler-Sonografiegerät verwendet, das auf dem Bauch der Frau positioniert wird, um den Herzschlag des Kindes zu überprüfen. Wenn kein Herzschlag festgestellt wird, führt der Arzt eine Beckensonografie durch, um den Fötus zu untersuchen und eine Anomalie auszuschließen. In seltenen Fällen können Übelkeit und Erbrechen während der Schwangerschaft ein Symptom einer Blasenmole sein. Muss die Frau häufig erbrechen, sind Anzeichen einer Dehydratation zu sehen oder besteht die Möglichkeit einer Blasenmole, werden in der Regel eine Reihe von Untersuchungen durchgeführt. Welche Untersuchungen durchgeführt werden, hängt davon ab, welche Ursachen von den Ärzten vermutet werden: Hyperemesis gravidarum: Urintests (zur Messung des Ketonspiegels) und möglicherweise Bluttests (zur Messung der Elektrolyten und anderer Substanzen)

Eine Blasenmole: Ultraschalluntersuchung des Beckens

Eine Erkrankung, die nicht im Zusammenhang mit der Schwangerschaft steht: Tests, die speziell bei dieser Erkrankung durchgeführt werden

Übelkeit und Erbrechen während der Schwangerschaft Wenn die Symptome häufig Übelkeit und Erbrechen in der Schwangerschaft (Emesis gravidarum) zu sein scheinen, können einige Veränderungen in den Ernährungs- oder Essgewohnheiten helfen: Trinken und Essen geringer Mengen, aber in kürzeren Abständen (5 oder 6 Mahlzeiten pro Tag)

Essen, bevor sich der Hunger einstellt

Der Verzehr von Schonkost, z. B. Bananen, Reis, Apfelmus und trockener Toast (BRAT-Ernährungsplan)

Bereitstellen von Salzkeksen neben dem Bett und Verzehr von ein oder zwei Keksen am Morgen noch vor dem Aufstehen

Trinken kohlesäurehaltiger Getränke (Sodas) Ingwer (in Form von Kapseln oder Lutschern), Akupunktur, Reisekrankheit-Akupressurbänder und Hypnose sowie das Umsteigen von pränatalen Vitaminen auf Kautabletten mit Folsäure für Kinder können unter Umständen helfen. Bei Bedarf werden brechreizhemmende Medikamente (Antiemetika) verabreicht. Die Ärzte wählen Medikamente aus, deren Einnahme während der Frühschwangerschaft sicher zu sein scheint. Vitamin B6 wird zuerst verabreicht. Hat dieses keine Wirkung, kann auch ein anderes Medikament (Doxylamin, Metoclopramid, Ondansetron oder Promethazin) verabreicht werden. Führt das Erbrechen zu Dehydratation, kann der Frau Flüssigkeit intravenös (direkt über die Vene) zugeführt werden. Die Flüssigkeiten enthalten normalerweise Zucker (Glukose) und bei Bedarf Elektrolyten und Vitamine. Bei übersteigertem und unstillbarem Erbrechen wird sie ins Krankenhaus eingewiesen und erhält weiterhin Infusionen mit Flüssigkeiten, die alle erforderlichen Ergänzungsmittel enthalten. Zudem werden ihr Antiemetika zur oralen Einnahme, als Injektion oder als Zäpfchen verabreicht. Nachdem das Erbrechen aufgehört hat, wird ihr die Flüssigkeit oral zugeführt. Wenn sie die Flüssigkeiten bei sich behält, kann sie vorsichtig damit beginnen, Schonkost in Form von vielen kleine Portionen zu sich zu nehmen. Die Größe der Portionen wird allmählich gesteigert, je mehr Nahrung die Frau bei sich behalten kann. Kann die Übelkeit und das Erbrechen auf eine Erkrankung zurückgeführt werden, die nicht mit der Schwangerschaft zusammenhängt, wird diese behandelt.