Es kann vorkommen, dass Frauen mit Hyperemesis gravidarum nicht genug Nahrung zu sich nehmen, um ihren Körper mit Energie zu versorgen. Der Körper baut dann Fette ab, was zu einer Ansammlung von Abfallprodukten (Ketone) führt, der sogenannten Ketose. Eine Ketose kann Erschöpfung, Mundgeruch, Schwindel und andere Symptome verursachen.

Frauen mit Hyperemesis gravidarum dehydrieren häufig so sehr, dass es zu Störungen des Elektrolythaushalts kommt, der zur Erhaltung der Körperfunktionen nötig ist. Dehydratation kann auch andere Probleme verursachen, wie Herzrasen und in seltenen Fällen Herzrhythmusstörungen.

Bei Hyperemesis gravidarum kann es unter Umständen zu einer vorübergehenden leichten Schilddrüsenüberfunktion kommen (sogenannte Hyperthyreose).

In seltenen Fällen hält die Hyperemesis gravidarum in der 16. bis 18. Schwangerschaftswoche immer noch an. In diesem Fall kann dann Folgendes auftreten: