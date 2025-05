Was ist Fruchtwasser?

Was ist Fruchtwasser?

Das Fruchtwasser (amniotische Flüssigkeit) ist die Flüssigkeit, in der sich Ihr Baby befindet, wenn Sie schwanger sind. Das Fruchtwasser befindet sich in der Fruchtblase. Die Fruchtblase bildet sich in Ihrer Gebärmutter (Uterus), wenn Sie schwanger sind. Darin befinden sich Ihr Baby und das Fruchtwasser. Wenn die Wehen beginnen, platzt Ihre Fruchtblase und das Fruchtwasser läuft aus. Dann spricht man von einem „Platzen der Fruchtblase“.