Krankheiten bei beschleunigter Alterung

Das Hutchinson-Gilford-Syndrom beginnt bereits in der frühen Kindheit. Es wird durch genetische Anomalien verursacht, wird jedoch in der Regel nicht vererbt. Das heißt, dass die genetische Anomalie (Mutation) bei betroffenen Personen von allein auftritt. Das Syndrom verursacht unelastische und faltige Haut, Glatzenbildung und andere Probleme, die üblicherweise mit dem Altern in Verbindung stehen (wie z. B. Erkrankungen des Herzens, der Nieren und der Lunge sowie Osteoporose). Der Körper wächst nicht normal und erscheint deshalb im Verhältnis zum Kopf zu klein. Die meisten Kinder mit Hutchinson-Gilford-Syndrom sterben im Jugendalter. Die Todesursache ist in der Regel ein Herzinfarkt oder Schlaganfall. Die Mutation, die diese Erkrankung verursacht, wurde identifiziert, und es gibt jetzt Medikamente zur Behandlung dieser seltenen Erkrankung.