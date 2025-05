Überblick über Leukämien

Die Ursache der meisten Arten von Leukämie ist nicht bekannt. Eine Strahlenbelastung, einige Arten von Chemotherapie oder gewisse chemische Stoffe (wie Benzene, einige Schädlingsbekämpfungsmittel und chemische Stoffe in Tabakrauch) erhöhen das Risiko bestimmter Arten von Leukämie, auch wenn sich eine Leukämie nur bei einer geringen Anzahl an Menschen entwickelt, die diesen ausgesetzt sind. Bestimmte Erbkrankheiten wie das Down-Syndrom und die Fanconi‑Anämie erhöhen das Risiko ebenfalls. Bei einigen Patienten wird Leukämie durch gewisse Veränderungen der Chromosomen verursacht.

Das Virus HTLV-1 (humane T-lymphotrope Virus, Typ 1) steht in Verdacht, eine seltene Form der lymphatischen Leukämie, die sogenannte adulte T-Zell-Leukämie, hervorzurufen. Dieses HTLV-1 ist mit HIV (HIV‑1), dem Erreger von AIDS, eng verwandt. Eine Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus (das auch Mononukleose verursacht) wird mit einer seltenen Form der lymphatischen Leukämie in Verbindung gebracht, die in Asien und Afrika auftritt.