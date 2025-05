Chirurgische Eingriffe bei Refraktionsfehlern

LASIK ist die Methode, die normalerweise zur Korrektur von Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit und Astigmatismus eingesetzt wird. Bei LASIK wird mit dem Laser oder einem Schneidwerkzeug, dem sogenannten Mikrokeratom, im mittleren Teil der Hornhaut eine sehr dünne Klappe geschnitten. Die Klappe wird angehoben, und computergesteuerte Impulse eines hochgradig konzentrierten ultravioletten Lichts aus einem Excimer-Laser verdampfen winzige Mengen des Gewebes der Hornhaut unterhalb der Klappe, um sie neu zu formen. Anschließend wird die Klappe wieder an ihren Platz im Auge eingesetzt und verheilt im Verlauf weniger Tagen.

LASIK ruft während und nach dem Eingriff kaum Beschwerden hervor. Das Sehvermögen bessert sich rasch, und die meisten Patienten können ein bis drei Tage nach dem Eingriff wieder arbeiten.

Mögliche Komplikationen umfassen Probleme mit der Klappe sowie langfristig eine Verdünnung und Vorwölbung der Hornhaut (Ektasie). Wenn sich während der Operation ein Problem mit der Klappe entwickelt, wird die Operation abgebrochen, kann jedoch nach etwa 6 Monaten erneut versucht werden. Ein weiteres Problem stellt das Verrutschen der Klappe dar, was normalerweise nur nach einer schweren Verletzung des Auges auftritt und eine verschwommene Sicht zur Folge hat. Dieses Problem kann häufig durch eine sofortige Behandlung gelöst werden. In sehr seltenen Fällen treten Probleme im Zusammenhang mit der Klappe auf, wenn beispielsweise ein gefurchtes Abheilen der Klappe zu verschwommener Sicht oder der Wahrnehmung von Sternchen oder Lichthöfen führt. Wenn diese Probleme mit der Klappe nicht korrigiert werden können, können sie die Funktion (wie etwa beim Autofahren in der Nacht) dauerhaft beeinträchtigen, sofern nicht eine harte Kontaktlinse verwendet wird. Eine Ektasie kann verschwommenes Sehen, stärkere Kurzsichtigkeit und einen irregulären Astigmatismus nach sich ziehen. Weitere Komplikationen umfassen ausgeprägtes intermittierendes verschwommenes Sehen aufgrund trockener Augen und in seltenen Fällen Infektionen oder Entzündungen der Hornhaut, die das Sehvermögen gefährden.

Für Menschen, die unter Beschwerden leiden, die einen refraktiven chirurgischen Eingriff ausschließen, und für solche, die eine dünne Hornhaut oder ein lockeres Hornhautepithel und große Pupillen haben, ist LASIK unter Umständen nicht geeignet.