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حماية البالغين من خلال اللقاحات

المرض*

مَن الذي يجب أن يحصل على اللقاح

الجمرة الخبيثة

الأشخاص الذين تعرضوا للجمرة الخبيثة

الأشخاص الذين قد يتعرضون للجمرة الخبيثة، مثل ما يلي:

  • بعض الأفراد العسكريين

  • بعض العاملين في المختبرات

  • الأطباء البيطريون

شِيكُونغُونيا (نَوعٌ مِنَ الحُمِّيَّاتِ النَّزفِيَّة)

البالغون الذين يسافرون إلى مناطق معينة ينتشر فيها فيروس تشيكونغونيا

موظفو المختبرات في الولايات المتحدة الأمريكية

جدري الماء (الحُماق)

جميع البالغين الذين لم يحصلوا على اللقاح أو لم يصابوا بجدري الماء

كوفيد-19

جميع الأشخاص بعمر 6 أشهر فما فوق (اللقاح المُصنّع من قبل فايزر-بايونتك ومودرنا)

جميع الأشخاص بعمر 5 سنوات فما فوق (اللقاحات المُصنّعة من قبل فايزر-بايونتك)

الخُنّاق

جميع البالغين (عادةً في شكل لقاح مشترك مع الكزاز مثل Td "الكزاز-الخُنّاق" أو Tdap "الكزاز-الخُنّاق-السُعال الديكي") إذا لم يتم تطعيمهم بالفعل

يجب أن تتلقى النساء الحوامل لقاح Tdap في أثناء كل حمل

الإيبولا

البالغون في الولايات المتحدة الأمريكية الذين يواجهون خطرًا عاليًا للتَعَرُّض لفيروس إيبولا في أثناء عملهم بسبب قيامهم بما يلي:

  • الاستجابة لتفشي داء فيروس إيبولا

  • العمل كموظفي رعاية صحية في مراكز علاج الإيبولا المخصصة من الحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة الأمريكية

  • العمل كموظفي مختبر أو كموظفين آخرين في المنشآت ذات مستوى الأمان الحيوي الرابع في الولايات المتحدة الأمريكية

  • العمل كموظفي مختبر أو أعضاء فريق دعم في مرافق شبكة الاستجابة المختبرية (Laboratory Response Network)

عدوى المستدمية النزلية من النوع b (Hib) (مثل التهاب السحايا)

البالغون الذين لم يحصلوا على اللقاح ويتعرضون لخطر متزايد، كما في الحالات التالية:

  • الأشخاص الذين ليس لديهم طحال أو أن الطحال لديهم لا يعمل بصورة سليمة

  • الأشخاص الذين خضعوا لعملية زراعة الخلايا الجذعية

الالتهاب الكبدي A

البالغون الذين لم يحصلوا على اللقاح ويتعرضون لخطر متزايد، كما في الحالات التالية:

  • الأشخاص الذين يسافرون إلى أو يعملون في المناطق التي تكون فيها العدوى منتشرة

  • الأشخاص الذين يستعملون العقاقير غير المشروعة

  • الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال

  • الأشخاص الذين لديهم اضطراب مزمن بالكبد أو مستويات مرتفعة لبعض إنزيمات الكبد في الدم

  • البالغون الأصحّاء ممن يبلغون 40 عامًا فأقل والذين تعرضوا لفيروس التهاب الكبد أ

  • الأشخاص المتوقع مخالطتهم عن قرب لطفل مُتبنَى خلال أول 60 يومًا بعد وصوله الولايات المتحدة الأمريكية من منطقة يشيع فيها التهاب الكبد A

  • الأشخاص بلا مأوى

  • النساء الحوامل اللواتي تم تحديدهن على أنهن معرضات لخطر الإصابة بعدوى التهاب الكبد A أثناء الحمل (مثل النساء اللواتي يسافرن على متن الرحلات الدولية، أو يتعاطين المخدرات [سواءٌ بالحقن أو بوسائل أخرى]، أو يُحتمَل تعرضهن أثناء العمل، أو يُتوقع مخالطتهن عن قرب لطفل مُتبنَى من الخارج، أو المشردات بلا مأوى) أو أولئك المعرضات للمرض الشديد أو الوفاة جَرَّاء عدوى فيروس التهاب الكبد A (مثل أولئك النساء اللواتي يعانين من مرض كبدي مزمن أو عدوى العَوَز المَناعي البَشَري "HIV")

الالتهاب الكبدي B

جميع البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 19-59 عامًا والبالغين بعمر 60 عامًا أو أكثر والذين لديهم عوامل خطر للإصابة بالتهاب الكبد B.كما قد يحصل البالغون الذين يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكثر دون وجود عوامل خطر معروفة للإصابة بالتهاب الكبد B على لقاح التهاب الكبد B.وتشمل عوامل الخطر ما يلي:

  • العاملون في مجال الرعاية الصحية أو السلامة العامة

  • المسافرون إلى المناطق التي تكون فيها العدوى شائعة

  • الأشخاص الذين يعانون من اضطراب كبدي مزمن أو مستويات مرتفعة لبعض إنزيمات الكبد في الدم

  • الأشخاص المصابون بالفشل الكلوي ويحتاجون للغسيل الكلوي

  • الأشخاص الذين يتعاطون العقاقير غير المشروعة عن طريق الحقن

  • الأشخاص الذين مارسوا الجنس مع أكثر من شريك جنسي خلال الأشهر الستة الماضية

  • الأشخاص الذين يحتاجون إلى التقييم والعلاج من العدوى المنقولة جنسيًا

  • الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال

  • الشركاء الجنسيون والمخالطون لأشخاص معروف أنهم حاملون لفيروس التهاب الكبد B ويعيشون معهم في نفس المنزل

  • الأشخاص المصابون بعدوى فيروس العَوَز المَناعي البَشَري

  • المصابون بالسكري، وذلك من خلال اتخاذ القرار السريري المشترك بناءً على المناقشات مع اختصاصي الرعاية الصحية

  • الأشخاص الذين قضوا وقتًا (مثل مرضى، أو مقيمين، أو موظفين) في المرافق الإصلاحية أو المرافق التي تقدم خدمات للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالتهاب الكبد B بشكل مرتفع (مثل مراكز علاج إساءة استعمال المواد، أو مواقع تعاطي العقاقير غير المشروعة عن طريق الحقن، أو مراكز الغسيل الكلوي، أو مؤسسات الأشخاص الذين يعانون من إعاقات النمو، أماكن اختبار وعلاج المصابين بالعدوى المنقولة جنسيًا وعدوى العَوَز المَناعي البَشَري)

فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)

جميع الذكور والإناث الذين لم يتم تطعيمهم من قبل (عادةً في عمر 11 أو 12 عامًا) حتى عمر 26 عامًا

ينبغي على جميع البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و45 عامًا أن يتحدثوا مع طبيبهم بشأن ما إذا كان ينبغي أن يتم تطعيمهم

الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، بما في ذلك الأشخاص المصابين بالعَوَز المَناعي البَشَري

الأنفلونزا

جميع الأشخاص فوق عمر 6 شهور

الحصبة

جميع البالغين الذين ولدوا عام 1957 أو بعد ذلك إلا إذا كان لديهم المستندات الدالة على تلقيهم التطعيم بجرعة واحدة أو أكثر من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) أو أن الاختبارات المعملية اكتشفت دليلاً على وجود مناعة ضد الحصبة

دائمًا ما يُعطَى كلقاح مشترك مع النكاف والحصبة الألمانية (غير متوفر كلقاح منفرد)

التهابُ السحايا بالمكورات السحائيَّة

بعض الأشخاص فوق عمر 55 عامًا

الأشخاص ممن تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 23 عامًا الذين يرغبون في الحصول عليه

الأشخاص المعرضون للخطر بشكل أكبر، مثل ما يلي:

  • الأشخاص الذين ليس لديهم طحال أو أن الطحال لديهم لا يعمل بصورة سليمة (بما في ذلك المصابون بداء الخلايا المنجلية)

  • الأشخاص المصابون بعدوى العَوَز المَناعي البَشَري

  • الأشخاص الذين يتناولون إيكوليزوماب أو رافوليزوماب (الأدوية الحاصرة للجملة المتممة)

  • الأشخاص الذين يعملوه في مختبرات الأحياء الدقيقة المعرضون للبكتيريا بشكل روتيني

  • المراهقون إذا لم يكن قد تم تطعيمهم بالفعل

  • طلبة السنة الأولى للكليات الذين يقيمون في مساكن الطلبة والبالغون من العمر 21 عامًا او أصغر ولم يحصلوا على جرعة لقاح في عمر 16 عامًا أو أكبر

  • المجندون العسكريون

  • المسافرون إلى المناطق التي تكون فيها العدوى منتشرة أو القاطنون في تلك المناطق

  • الأشخاص المُعرّضون في أثناء فاشية للالتهاب السحائي

النُكاف

جميع البالغين الذين ولدوا عام 1957 أو بعد ذلك إلا إذا كان لديهم المستندات الدالة على تلقيهم التطعيم بجرعة واحدة أو أكثر من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) أو أن الاختبارات المعملية اكتشفت دليلاً على وجود مناعة ضد النكاف

دائمًا ما يُعطَى كلقاح مُرَكَّب مع الحصبة والحصبة الألمانية (غير متوفر كلقاح منفرد)

السعال الديكي (الشاهوق)

جميع البالغين (يُعطَى عادةً كلقاح مُرَكَّب مع الكزاز الخُنّاق Tdap الكزاز-الخُنّاق-السُعال الديكي) إذا لم يتم تطعيمهم بالفعل

النساء الحوامل أثناء كل حمل

عدوى المكورات الرئوية (مثل الالتهاب السحائي والالتهاب الرئوي)

جميع الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر

البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 إلى 64 عامًا والذين يُعانون من حالات طبية مُعيَّنة أو عوامل خطر أخرى مثل:

شلل الأطفال

البالغون المعرضون لأخطار أكبر، مثل

  • المسافرون المتجهون إلى مناطق ينتشر فيها شلل الأطفال

  • عمال المختبرات الذين يتعاملون مع فيروس شلل الأطفال

  • الأشخاص الذين يعالجون الأشخاص الذين قد يكونوا مصابين بشلل الأطفال

داء الكلب

الأشخاص الذين تعرضوا للعضّ بواسطة حيوانات معينة

الأشخاص الذين قد يكونوا في خطر متزايد لمخالطة الحيوانات المصابة مثل

  • الأطباء البيطريون والمتعاملون مع الحيوانات

  • العاملون في المختبرات والذين يتعاملون مع الحيوانات والتي قد تكون مصابة بداء الكلب

  • الأشخاص الذين يقوموا باستكشاف كهوف الخفافيش

  • الأشخاص الذين يعيشون أو يقيمون لأكثر من 30 عامًا في البلدان النامية حيث ينتشر داء الكلب بين الكلاب بشكل واسع

الفيروس المخلوي التنفُّسي (RSV)

البالغون الذين يبلغون من العمر 60 عامًا وأكثر، وذلك من خلال اتخاذ القرار السريري المشترك بناءً على المناقشات مع اختصاصي الرعاية الصحية

الحوامل في الفترة بين الأسبوع 32 إلى الأسبوع 36 من الحمل للوقاية من مرض السبيل التنفسي السفلي الناجم عن الفيروس المخلوي التنفسي عند الأطفال الرضع منذ الولادة وحتى عمر 6 أشهر

الحصبة الألمانية

جميع البالغين الذين ولدوا عام 1957 أو بعد ذلك إلا إذا كان لديهم المستندات الدالة على تلقيهم التطعيم بجرعة واحدة أو أكثر من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) أو أن الاختبارات المعملية اكتشفت دليلاً على وجود مناعة ضد الحصبة الألمانية

النساء اللواتي يخططن للحمل أو يصبحن حوامل وليس لديهن مناعة ضد الحصبة الألمانية

دائمًا ما يُعطَى كلقاح مشترك مع الحصبة والنكاف (غير متوفر كلقاح منفرد)

القُوَباء النطاقية (الهربس النطاقي)

الأشخاص الذين يبلغون من العمر 50 عامًا أو أكثر

الأشخاص الذين يبلغون من العمر 19 عامًا أو أكثر، والذين لديهم ضعف في الجهاز المناعي أو سوف يعانون من ضعف في الجهاز المناعي بسبب مرض أو مُعالَجَة للمرض

الجدري

لا يوصى به حاليًا باستثناء الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بفيروس الجدري، مثل العاملين في المختبرات والذين يتعاملون بشكل مباشر مع الفيروس والمواد المرتبطة به

الكزاز

جميع البالغين بمعدل مرة كل 10 أعوام (عادةً كلقاح مشترك مع لقاح الكزاز والخُنّاق معروف اختصارًا باسم Td أو مع لقاح السُعال الديكي الذي يُعرَف باسم Tdap "الكزاز-الخُنّاق-السُعال الديكي") إذا لم يتم تطعيمهم بالفعل

الأشخاص الذين أصيبوا بجرح يعرضهم لخطر الكزاز إذا انقضت 5 سنوات أو أكثر منذ استعمال جرعة اللقاح السابقة

يجب أن تتلقى النساء الحوامل لقاح Tdap في أثناء كل حمل

التيفويد

الأشخاص الذين يسافرون إلى المناطق التي تكون فيها العدوى شائعة

الأشخاص المخالطون عن قُرْب لشخص حامل للتيفويد

عمال المختبرات الذين يتعاملون مع البكتيريا التي تسبب حمى التيفويد

الحُمى الصفراء

الأشخاص المسافرون إلى أجزاء معينة من أفريقيا وأمريكا الجنوبية، حيث تكون العدوى شائعة

* اللقاحات متوفرة في الولايات المتحدة الأمريكية لحالات العدوى هذه.

HIV = فيروس العَوَز المَناعي البَشَري؛ Td = الكزاز-الخُنّاق؛ Tdap = الكزاز-الخُنّاق-السُعال الديكي.

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