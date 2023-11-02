حماية البالغين من خلال اللقاحات
المرض*
مَن الذي يجب أن يحصل على اللقاح
الأشخاص الذين تعرضوا للجمرة الخبيثة
الأشخاص الذين قد يتعرضون للجمرة الخبيثة، مثل ما يلي:
البالغون الذين يسافرون إلى مناطق معينة ينتشر فيها فيروس تشيكونغونيا
موظفو المختبرات في الولايات المتحدة الأمريكية
جدري الماء (الحُماق)
جميع البالغين الذين لم يحصلوا على اللقاح أو لم يصابوا بجدري الماء
جميع الأشخاص بعمر 6 أشهر فما فوق (اللقاح المُصنّع من قبل فايزر-بايونتك ومودرنا)
جميع الأشخاص بعمر 5 سنوات فما فوق (اللقاحات المُصنّعة من قبل فايزر-بايونتك)
جميع البالغين (عادةً في شكل لقاح مشترك مع الكزاز مثل Td "الكزاز-الخُنّاق" أو Tdap "الكزاز-الخُنّاق-السُعال الديكي") إذا لم يتم تطعيمهم بالفعل
يجب أن تتلقى النساء الحوامل لقاح Tdap في أثناء كل حمل
البالغون في الولايات المتحدة الأمريكية الذين يواجهون خطرًا عاليًا للتَعَرُّض لفيروس إيبولا في أثناء عملهم بسبب قيامهم بما يلي:
عدوى المستدمية النزلية من النوع b (Hib) (مثل التهاب السحايا)
البالغون الذين لم يحصلوا على اللقاح ويتعرضون لخطر متزايد، كما في الحالات التالية:
البالغون الذين لم يحصلوا على اللقاح ويتعرضون لخطر متزايد، كما في الحالات التالية:
جميع البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 19-59 عامًا والبالغين بعمر 60 عامًا أو أكثر والذين لديهم عوامل خطر للإصابة بالتهاب الكبد B.كما قد يحصل البالغون الذين يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكثر دون وجود عوامل خطر معروفة للإصابة بالتهاب الكبد B على لقاح التهاب الكبد B.وتشمل عوامل الخطر ما يلي:
جميع الذكور والإناث الذين لم يتم تطعيمهم من قبل (عادةً في عمر 11 أو 12 عامًا) حتى عمر 26 عامًا
ينبغي على جميع البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و45 عامًا أن يتحدثوا مع طبيبهم بشأن ما إذا كان ينبغي أن يتم تطعيمهم
الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، بما في ذلك الأشخاص المصابين بالعَوَز المَناعي البَشَري
جميع الأشخاص فوق عمر 6 شهور
جميع البالغين الذين ولدوا عام 1957 أو بعد ذلك إلا إذا كان لديهم المستندات الدالة على تلقيهم التطعيم بجرعة واحدة أو أكثر من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) أو أن الاختبارات المعملية اكتشفت دليلاً على وجود مناعة ضد الحصبة
دائمًا ما يُعطَى كلقاح مشترك مع النكاف والحصبة الألمانية (غير متوفر كلقاح منفرد)
بعض الأشخاص فوق عمر 55 عامًا
الأشخاص ممن تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 23 عامًا الذين يرغبون في الحصول عليه
الأشخاص المعرضون للخطر بشكل أكبر، مثل ما يلي:
جميع البالغين الذين ولدوا عام 1957 أو بعد ذلك إلا إذا كان لديهم المستندات الدالة على تلقيهم التطعيم بجرعة واحدة أو أكثر من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) أو أن الاختبارات المعملية اكتشفت دليلاً على وجود مناعة ضد النكاف
دائمًا ما يُعطَى كلقاح مُرَكَّب مع الحصبة والحصبة الألمانية (غير متوفر كلقاح منفرد)
السعال الديكي (الشاهوق)
جميع البالغين (يُعطَى عادةً كلقاح مُرَكَّب مع الكزاز الخُنّاق Tdap الكزاز-الخُنّاق-السُعال الديكي) إذا لم يتم تطعيمهم بالفعل
النساء الحوامل أثناء كل حمل
عدوى المكورات الرئوية (مثل الالتهاب السحائي والالتهاب الرئوي)
جميع الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر
البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 إلى 64 عامًا والذين يُعانون من حالات طبية مُعيَّنة أو عوامل خطر أخرى مثل:
البالغون المعرضون لأخطار أكبر، مثل
الأشخاص الذين تعرضوا للعضّ بواسطة حيوانات معينة
الأشخاص الذين قد يكونوا في خطر متزايد لمخالطة الحيوانات المصابة مثل
البالغون الذين يبلغون من العمر 60 عامًا وأكثر، وذلك من خلال اتخاذ القرار السريري المشترك بناءً على المناقشات مع اختصاصي الرعاية الصحية
الحوامل في الفترة بين الأسبوع 32 إلى الأسبوع 36 من الحمل للوقاية من مرض السبيل التنفسي السفلي الناجم عن الفيروس المخلوي التنفسي عند الأطفال الرضع منذ الولادة وحتى عمر 6 أشهر
جميع البالغين الذين ولدوا عام 1957 أو بعد ذلك إلا إذا كان لديهم المستندات الدالة على تلقيهم التطعيم بجرعة واحدة أو أكثر من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) أو أن الاختبارات المعملية اكتشفت دليلاً على وجود مناعة ضد الحصبة الألمانية
النساء اللواتي يخططن للحمل أو يصبحن حوامل وليس لديهن مناعة ضد الحصبة الألمانية
دائمًا ما يُعطَى كلقاح مشترك مع الحصبة والنكاف (غير متوفر كلقاح منفرد)
القُوَباء النطاقية (الهربس النطاقي)
الأشخاص الذين يبلغون من العمر 50 عامًا أو أكثر
الأشخاص الذين يبلغون من العمر 19 عامًا أو أكثر، والذين لديهم ضعف في الجهاز المناعي أو سوف يعانون من ضعف في الجهاز المناعي بسبب مرض أو مُعالَجَة للمرض
لا يوصى به حاليًا باستثناء الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بفيروس الجدري، مثل العاملين في المختبرات والذين يتعاملون بشكل مباشر مع الفيروس والمواد المرتبطة به
جميع البالغين بمعدل مرة كل 10 أعوام (عادةً كلقاح مشترك مع لقاح الكزاز والخُنّاق معروف اختصارًا باسم Td أو مع لقاح السُعال الديكي الذي يُعرَف باسم Tdap "الكزاز-الخُنّاق-السُعال الديكي") إذا لم يتم تطعيمهم بالفعل
الأشخاص الذين أصيبوا بجرح يعرضهم لخطر الكزاز إذا انقضت 5 سنوات أو أكثر منذ استعمال جرعة اللقاح السابقة
يجب أن تتلقى النساء الحوامل لقاح Tdap في أثناء كل حمل
الأشخاص الذين يسافرون إلى المناطق التي تكون فيها العدوى شائعة
الأشخاص المخالطون عن قُرْب لشخص حامل للتيفويد
عمال المختبرات الذين يتعاملون مع البكتيريا التي تسبب حمى التيفويد
الأشخاص المسافرون إلى أجزاء معينة من أفريقيا وأمريكا الجنوبية، حيث تكون العدوى شائعة
* اللقاحات متوفرة في الولايات المتحدة الأمريكية لحالات العدوى هذه.
HIV = فيروس العَوَز المَناعي البَشَري؛ Td = الكزاز-الخُنّاق؛ Tdap = الكزاز-الخُنّاق-السُعال الديكي.