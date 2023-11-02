بعض أسباب وملامح الإمساك
السَّبب
أمثلة / السمات الشائعة *
الاختبارات
الإمساك الحاد†
الانسداد المِعوي الحاد
انفتال عروة من الأمعاء (انفتال) والفتق والالتصاقات وانحشار البراز
القيء وألَم بطني ماغص وبطن متورِّم عادةً
الأشعَّة السينيَّة للبطن
التَّصوير المقطعي المُحوسَب في بعض الأحيان
العِلَّوص Ileus (غياب مؤقَّت للحركات التَّقلُّصيَّة المعويَّة)
العِلَّوص الحادّ الشديد، مثل الإنتان (عدوى شديدة في مجرى الدَّم)
بعد جراحة البطن مباشرةً
إصابة حديثة في الرَّأس أو الحبل الشوكي
الراحة المطوّلة في السَّرير
الأشعَّة السينيَّة للبطن
الأدوية والعقاقير غير المشروعة
الأدوية ذات التأثير المضاد للكولين مثل مضادَّات الهيستامين، وبعض مضادَّات الاكتئاب، والأدوية المُضادَّة للذُّهان، والأدوية المُستعملة في معالجة داء باركنسون، والأدوية التي تُقلِّل أو توقف تقلُّصات العضلات في السبيل الهضمي (مُضادات التشنج)
الأدوية المحتوية على بعض المعادن (الحديد أو الألومنيوم أو الكالسيوم أو الباريوم أو البزموث)
الأفيونات opioids
حاصراتُ قنوات الكالسيوم
الإمساك الذي يبدأ بعد البدء باستعمال دواءٍ جديد بفترة قصيرة عادةً
الفحص السريري لاستبعاد الأَسبَاب الأخرى للإمساك
إيقاف استعمال الدَّواء في بعض الأحيان لمعرفة ما إذا كان الإمساك ناجمًا عن استعماله
الإمساك المزمن‡
الإمساك الذي ظهر حديثًا والمُستمر لأسابيع والذي يتفاقم تدريجيًّا مع نموُّ الورم غالبًا
ظهور دم في البراز في بعض الأحيان (قد يكون الدَّم مرئيًّا أو يُكتَشف خلال الفحص الطبِّي)
تنظير القولون مع خزعة
اضطرابات عمليَّة الاستقلَاب
داء السُّكّري أو الغدَّة الدَّرقيَّة غير النَشِطة (قصور الغدَّة الدَّرقيَّة) أو ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدَّم (فرط كالسيوم الدَّم) أو الفشل الكِلوي أو الحمل
الاختبارات الدموية
اضطرابات الجهاز العصبي المركزي (التي تُصيبُ الدِّماغ أو الحبل الشوكي)
داء باركينسون أو التَّصلُّب المُتعدِّد أو السَّكتة الدِّماغيَّة أو اضطرابات أو إصابة الحبل الشوكي
التَّصوير بالرنين المغناطيسي أو التَّصوير المقطعي المُحوسَب
اضطرابات الجهاز العصبي المحيطي (التي تُصيب الأعصاب خارج الدماغ والحبل الشوكي)
داء هيرشسبرونغ (ضخامة القولون الخِلقية)، أو الوُرام الليفي العصبي، أو الاعتلال العصبي اللاإرادية
فحص الطبيب
تُجرى في بعض الأحيان صورة بالأشعَّة السينيَّة بعد إدخال الباريوم عبر المستقيم (حقنة الباريوم) أو الخزعة
خلل التآزر في أثناء التغوط dyssynergic defecation (خللٌ وظيفي يُؤثِّرُ في أعصاب وعضلات الحوض المسؤولة عن تنسيق عملية التَّبرُّز)
الإجهاد
الحاجة إلى استخدام الأصابع للتغوط
قياسات الضَّغط داخل الشرج والمستقيم (قياس الضغط الشرجي المستقيمي)
اضطرابات جهازيَّة
التَّصلُّب المجموعي أو الدَّاء النَّشواني أو التهاب الجلد بالإضافة إلى التهاب وتنكُّس العضلات (التهاب الجلد والعضل) أو ضَعف وتيبُّس العضلات (حَثَلُ التَّأَتُّرِ العَضَلِيّ)
فحص الطبيب
خزعة واختبارات دمويَّة في بعض الأحيان
اضطرابات وظيفيَّة
القولون غير النشط (العُطالة القولونية) أو مُتلازمة الأمعاء المتهيجة أو الإمساك الوظيفي أو التغوُّط المضطرب
الشعور غالبًا بانسدادٍ في فتحة الشرج أو المستقيم أو التغوُّط الصَّعب أو بفواصل زمنيَّة طويلة أو الشَّدُّ الشديد
فحص الطبيب
التنظير السيني في بعض الأحيان
العَوامل الغذائية
اتِّباع نظام غذائي فقير بالألياف أو إساءة الاستعمال المزمنة للمُليِّنات
فحص الطبيب
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
† يوجد بعض التَّداخل بين أسباب الإمساكين الحادّ والمزمن.وخصوصًا، الأدوية التي من الشائع أن تُسبِّبَ حدوثهما.
CT = التصوير المقطعي المحوسب؛ MRI = التصوير بالرنين المغناطيسي.