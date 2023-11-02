بعض أسباب وسمات الإسهال عند الأطفال
السَّبب
السّمات الشائعة*
الاختبارات
الإسهال الحاد (يستمرُّ أقلَّ من أسبوعين)
استعمال المضادَّات الحيويَّة
الاستعمال الحديث للمضادَّات الحيويَّة
عدم وجود أعراض أخرى في كثيرٍ من الأحيان
فحص الطبيب
اختبارات لسُمِّ المطثية العسيرة في البراز أحيانًا
التهاب المَعدة والأمعاء النَّاجم عن الفيروسات أو الجراثيم أو الطفيليَّات†
يتزامن مع القيء غالبًا
من الشَّائع حدوث تجفافٍ لاسيَّما بين الرُّضَّع والأطفال الصغار
الحُمَّى وألَم البَطن في بعض الأحيان
ظهور الدَّم في البراز في حالاتٍ نادرة
اختلاط حديث مع أشخاصٍ مصابين بالعدوى في بعض الأحيان (مثل الأطفال في مركز الرِّعاية النَّهاريَّة أو في مخيم أو في رحلة بحريَّة) أو مع الحيوانات في حديقة الحيوانات الأليفة (حيث يمكن التقاط العدوى الإِشريكِية القولونِية) أو مع الزَّواحف (التي قد تكون مصابة ببكتيريا السالمونيلة) أو تناول طعام مُلوَّث غير مطبوخ أو شرب ماء مُلوَّث
فحص الطبيب
فحص واختبار البراز في بعض الأحيان
حساسيَّة الطَّعام: الشَّرى، والطَّفح الجلدي، وتورُّم الشَّفتين، والتَّقيؤ، والإسهال، وصعوبة التَّنفُّس خلال مدَّةٍ تتراوح بين بضع دقائق إلى عدَّة ساعات بعد تناول الطَّعام
المعاناة من حساسيَّة غذائيَّة في كثيرٍ من الأحيان
التسمم الغذائي: الغثيان، والقيء، وآلام البطن، والإسهال بعد عدة ساعات من تناول طعام ملوث
فحص الطبيب
مُتَلاَزِمَةُ انحِلاَلِ الدَّمِ-اليوريميَّة Hemolytic-uremic syndrome
ألم في البطن وقيء وعادةً إسهال مُدمَّى لبضعة أيام، يتبعها حدوث شحوب في الجلد ونقص في التَّبوُّل
حدوث نزف في الجلد (يُشاهَد على شكل نقاط أو بقع أرجوانيَّة صغيرة مُحمرَّة) في بعض الأحيان
اختبارات الدم
فحص واختبار البراز
الإسهال المزمن (يستمرُّ لمدَّة أسبوعين أو أكثر)
تقيُّؤ
التغذية السيئة
نَقص الوَزن أو ضُعف النُّمو أو كليهما
الدَّم في البراز
اختبار عيِّناتٍ من البراز
الأَعرَاض التي تتراجع عند تغيير الحليب الاصطناعي
احتمال إجراء تنظير داخلي أو تنظير القولون أو كليهما
تناول الكثير من عصائر الفاكهة (لاسيَّما عصير التفاح والكمِّثرى والبُرقوق)
شُرب أكثر من 4 إلى 6 أونصة من عصير الفاكهة يوميًّا (120-180 ميليميتر)
عدم ظهور أيِّ أعراضٍ أخرى باستثناء الإسهال في كثيرٍ من الأحيان
فحص الطبيب
توقُّف الإسهال بعد الحدُّ من تناول عصائر الفاكهة
ظهور الدَّم في البراز والشُّعور بألم تشنُّجي في البطن وحدوث نَقص في الوَزن وفي الشَّهية وضَعف في النُّمو
المعاناة من التهاب المَفاصِل والطَّفح الجلدي وقروح في الفم ومن تمزُّقات في المستقيم في بعض الأحيان
تنظير القولون
يُجرى في بعض الأحيان تصويرٌ مقطعيٌّ محوسَب أو تصويرٌ بالأشعَّة السينيَّة بعد إدخال الباريوم في المستقيم (حقنة الباريوم)
عدم تحمُّل اللاكتوز (عدم القدرة على هضم اللاكتوز، والذي هو السُّكَّر الموجود في الحليب ومشتقات الألبان)
تطبُّل البطن وتمرير الغاز (تَطَبُّلُ البَطن) وحدوث إسهال إنفجاري
الإسهال بعد تناول الحليب ومشتقَّاته
فحص الطبيب
إجراء اختبار التنفُّس للتَّحرِّي عن الهيدروجين (يُشير إلى الكربوهيدرات غير المهضومة) في بعض الأحيان
فحص وتحليل البراز للتَّحرِّي عن الكربوهيدرات غير المُمتصَّة
اضطرابات سوء الامتصاص مثل
براز فاتح اللون ورخو وكتلي ورائحته غير طبيعيَّة وقد يبدو زيتيًّا
تكوُّن غازات وتطبُّل في البطن
زيادة قليلة في الوزن
تكرَُّر حدوث حالات عدوى تنفُّسيَّة عند الإصابة بالتَّليُّف الكيسي
يحدث طَّفح جلدي وتشقُّق زوايا الفم عند الإصابة بالتِهاب جِلدِ الأَطرافِ النَّاجِمُ عَن اعتِلالِ الأمعاء
فحص واختبار البراز
وعند الاشتباه في وجود إصابة بالدَّاء البطني، تُجرى اختباراتٌ دمويَّة لقياس الأضداد المُعاكسة للغلوتين (بروتين موجود في القمح) وخزعة الأمعاء الدقيقة
وعند الاشتباه بالإصابة بالتَّليُّف الكيسي، يُجرى اختبار العرق وربَّما اختبارات وراثيَّة
أمَّا عند الاشتباه بالتِهاب جِلدِ الأَطرافِ النَّاجِمِ عَن اعتِلالِ الأمعاء، فيُجرى اختبارٌ دمويٌّ للتَّحرِّي عن نقص الزِّنك
يؤدِّي وجود ضَعفٍ في الجهاز المناعي إلى:
تكرُّر حالات العدوى
نَقص الوَزن أو زيادة طفيفة في الوزن
وجود عدوى بفيروس العَوَز المَناعي البَشَري في بعض الأحيان
إجراء إختبارات دمويَّة للتَّحرِّي عن فيروس العَوَز المَناعي البَشَري
إجراء اختبار تعداد الدَّم الكامل وغيره من اختبارات الدَّم لتقييم الجهاز المناعي
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
† كما يمكن لحالات العدوى الجرثوميَّة أو الطفيليَّة أو الفيروسيَّة أن تُسبِّبَ الإسهالَ المزمن.
التصوير المقطعي المُحوسَب؛ فيروس العَوَز المَناعي البَشَري