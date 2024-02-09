مشاكلُ الحيوانات المنوية أو النطاف

يمكن أن تقلِّل الحالاتُ التي تزيد من درجة حرارة الخُصيَتين (حيث يَجرِي إنتاج الحيوانات المنوية) بشكلٍ كبير من عدد الحيوانات المنوية ونشاط حركة الحيوانات المنوية، ويمكن أن تزيدَ من عدد الحيوانات المنوية غير الطبيعية.تزيد بعضُ اضطرابات الخُصيَتين، مثل الخُصيَتين غير النازلتين ودوالي الحبل المنوي (تُسمَّى دوالي الخصية)، درجةَ حرارتهما.ويمكن أن تستمرَّ آثار الحرارة المفرطة أو طويلة الأمد مدةً تصل إلى 3 أشهر.

الجدول ما هي أسبابُ العُقم لدى الرجال؟ الجدول

قد تتداخل بعضُ الاضطرابات الهُرمونِيَّة أو الوراثيَّة في إنتاج الحيوانات المنوية، كما يمكن أن تؤدِّي إلى ذلك اضطراباتٌ أخرى.

ويمكن أن يقلِّل التعرُّضُ للسموم الصناعية أو البيئية واستخدام بعض الأدوية من إنتاج الحيوانات المنويَّة؛فأخذ الستيرويدات الابتنائية، مثل هرمون التستوستيرون والهرمونات الذكورية الاصطناعية الأخرى (الأندروجينات)، يخفض من إنتاج هرمونات الغُدَّة النخامية التي تحفز إنتاج الحيوانات المنوية، وبذلك يمكن أن تقلل من إنتاجها.كما يُمكن أن تُؤدِّي إلى انكماش الخُصْيتين أيضًا.

خلل الانتصاب erectile dysfunction (عدم القدرة على بلوغ الانتصاب أو المحافظة عليه بشكل مُرضٍ للممارسة الجنسية).وقد ينجم عن اضطراب ما، مثل اضطراب الأوعية الدموية وداء السكري والتصلّب المتعدّد، واضطرابات الدماغ أو الأعصاب (بما في ذلك داء ألزهايمر وداء باركنسون والسكتة الدماغية وبعض الاضطرابات الصرعية وتضرّر الأعصاب النَّاجم عن جراحة البروستات)، أو استخدام بعض الأدوية (بما في ذلك بعضُ مضادَّات الاكتئاب وحاصرات بيتا) أو استخدام الأدوية الترويحية (بما في ذلك الكوكايين والهيروين والأمفيتامينات)، أو مشاكل نفسية (بما في ذلك قلق الأداء أو الاكتئاب).قد يكون خلل الوظيفة الانتصابية الدليلَ الأوّل على أن الرجل لديه اضطراب في الأوعية الدموية، مثل تصلّب الشرايين.

هل تعلم...

بعض الاضطرابات تؤدي إلى غياب كامل للحيوانات المنوية (النطاف) في السَّائِل المنوي.وهي تشتمل على

الاضطرابات المهمَّة في الخُصيَتين

الاضطرابات في أجزاء أخرى من الجهاز التناسلي الذكري: انسداد أو فقدان الأسهرين أو القناتين الدافقتين، وفقدان الحويصلين المنويين، وانسداد قنوات القذف

الشذوذ الجيني نفسه الذي يسبِّب التليّف الكيسي يمكن أن يسبِّب نقصَ أو انعدام النطاف، عن طريق منع تَشكُّل كل من الأسهرين من في كثير من الأحيان.

كما يمكن أن يحدث فقدان النطاف أيضًا إذا كان السَّائِل المنوي، الذي يحتوي على الحيوانات المنوية، يتحرك في الاتجاه الخاطئ (نحو المثانة بدلًا من القضيب).ويُسمَّى هذا الاضطراب القذف إلى الوراء أو الدفق التراجعي.